Роди се второ бебе за годината от най-редките делфини в света

К амбоджа регистрира второ за годината раждане на бебе от критично застрашения вид Иравадийски делфин, предаде Синхуа, позовавайки се на камбоджанското Министерство на земеделието, горското стопанство и риболова.

Делфинчето е забелязано в басейна за делфини Кампи в североизточната провинция Кратие.

"Новороденото бебе е здраво и е видяно да плува заедно с група от седем възрастни делфина. Това е второто делфинче, родено през 2026 г.", съобщи министерството в прессъобщение.

Първото бебе е забелязано в същия басейн миналия месец.

Иравадийските делфини са включени в Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) през 2004 г.

Според прессъобщението към днешна дата около 114 делфина от този вид живеят по протежението на 120-километров главен канал на река Меконг.