Пуснаха електронното заявление за гласуващите в чужбина

И збирателите, които желаят да гласуват извън България на парламентарните избори на 19 април, трябва да попълнят електронно заявление до 24 март, предаде NOVA.

Бланката е достъпна на страницата на ЦИК в секцията "Гласуване извън страната", на адрес: https://www.cik.bg/bg/ns19.04.2026/abroad/zayavlenie .

Имащите право на глас също така вече могат да проверят дали са в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции за предсрочните избори.