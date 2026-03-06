Любопитно

„Иран: революция, власт и война“ в „Темата на NOVA”

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

6 март 2026, 17:24
„Иран: революция, власт и война“ в „Темата на NOVA”
Източник: NOVA

К ак Иран се преобрази – от светска монархия в консервативна ислямска република под властта на аятоласите? И кой начерта пътя към войната, която заплашва да завладее целия Близък Изток? Отговорите търсят международните редактори Александрина Аврамова и Кирил Нинов тази събота – в „Темата на NOVA”.

Последните седем десетилетия в Иран са белязани от мащабни вътрешни борби за власт, знакови политически обрати и нестихващо напрежение в обществото, което остава дълбоко разделено между традиционализма и стремежа към модернизация. Международната изолация и ескалиращото напрежение с Израел и със Съединените щати превръщат страната в един от най-непредсказуемите фактори в Близкия Изток.

Докато висшите духовници в ислямската република се опитват да овладеят хаоса, натискът срещу тях е все по-настойчив. Сред водачите на опозицията е престолонаследникът на Иран и син на последния ирански шах – Реза Пахлави, който вече 46 години живее в изгнание в Съединените щати. Кой ще надделее и какви са възможните сценарии за бъдещето на Близкия Изток? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Даниел Георгиев.

Гледайте „Иран: революция, власт и война“ в „Темата на NOVA“ на 7 март, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Прокуратурата освободи три тела по случая

Прокуратурата освободи три тела по случая "Петрохан"

Тръмп: Иран е разоръжен, Куба ще падне скоро

Тръмп: Иран е разоръжен, Куба ще падне скоро

50 изтребителя заличиха тайния бункер на Хаменей в Техеран

50 изтребителя заличиха тайния бункер на Хаменей в Техеран

„Осем държави, осем шапки“: Новата корица на TIME за Тръмп взриви мрежата

„Осем държави, осем шапки“: Новата корица на TIME за Тръмп взриви мрежата

България е шампион по неравенства в доходите, а не по бедност

България е шампион по неравенства в доходите, а не по бедност

pariteni.bg
15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 22 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 20 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 18 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Йотова подписа указ за рокада в МРРБ: Николай Найденов сменя Ангелина Бонева</p>

Държавният глава подписа указ за рокада в МРРБ: Николай Найденов сменя Ангелина Бонева

България Преди 1 час

Досегашният заместник-министър Николай Найденов поема поста в МРРБ след оставка на Ангелина Бонева по здравословни причини

.

Роди се второ бебе за годината от най-редките делфини в света

Любопитно Преди 1 час

Делфинчето е забелязано в басейна за делфини Кампи в североизточната провинция Кратие

Полицията удари наркомафията в София

Полицията удари наркомафията в София

България Преди 1 час

В акцията са задържани 25 души

.

Война с природата: Защо Казахстан „взривява“ снега и реките си? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

В Казахстан пролетта е най-опасният сезон. Рязкото затопляне превръща спокойните през зимата реки в мощни и непредвидими оръжия

<p>Дечев: Освободените в МВР не са разследвали &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Дечев: Освободените директори в МВР не са разследвали „Петрохан“

България Преди 2 часа

Пламен Томов, Тихомир Ценов, Боян Раев и Захари Васков не са уволнени

Смениха директора на НАП

Смениха директора на НАП

България Преди 2 часа

На негово място се назначава Милена Кръстанова

Европейската комисия порица изказването на Зеленски

Европейската комисия порица изказването на Зеленски

Свят Преди 2 часа

ЕК: Такъв език е неприемлив, не може да се отправят заплахи срещу държави от ЕС

.

Традициите са живи: Малки кукери гониха злото в Монтана

България Преди 3 часа

Със специално шествие децата от Монтана прогониха зимата и злото. Кметът Златко Живков бе домакин на малките гости пред Общината, където получи символични дарове за здраве. Празникът завърши с много танци, музика и снимки за спомен от събитието

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

България Преди 3 часа

Младши експерт Ивайло Петров, е отказал да бъде тестван с дрегер

<p>Мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини</p>

47-годишен мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини, приемал ги 5 години

Свят Преди 3 часа

Лекари предупреждават за опасните странични ефекти от дългото и неконтролирано приемане на инхибитори на протонната помпа

Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц

Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц

Любопитно Преди 3 часа

Кейт се присъедини към боливудски изпълнители, опита традиционен чай и посети местни семейни бизнеси в сърцето на индийската общност в Лестър

<p>Гаджев: Ситуацията с кабинета &quot;Гюров&quot; е потресаваща</p>

Христо Гаджев: Ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща

България Преди 3 часа

Христо Гаджев: Играят "ядрената карта", за да отклонят вниманието

,

Титанични сблъсъци в „The Floor” тази седмица по NOVA

Любопитно Преди 3 часа

Игра на нерви очаква участниците в неделя от 20:00 ч.

Съдът даде ход на делото срещу полицаите от Казанлък, обвинени в убийство

Съдът даде ход на делото срещу полицаите от Казанлък, обвинени в убийство

България Преди 3 часа

През ноември м.г. с постановление на Пловдивския апелативен съд делото беше върнато на прокурор за отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила

Река Драва

6 март: Пурпурните води на Драва и българският щит срещу железния юмрук

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Какво е X Money? Супер-приложението на Илон Мъск, което може да промени начина, по по който боравите с пари

Какво е X Money? Супер-приложението на Илон Мъск, което може да промени начина, по по който боравите с пари

Свят Преди 3 часа

Сбогом на традиционните банки? X Money обещава 6% лихва, метални карти и пълно управление на финансите директно през платформата на Мъск, превръщайки я в западния еквивалент на WeChat

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Деца отливат фосили в Кърджали

sinoptik.bg
1

Тайните на Китайската чаена церемония

sinoptik.bg

Спасителна мисия отвежда шеф Манчев в Германия

Edna.bg

Кучето, което открадна сърцата ни: Най-сладката роля на сватбата на Шарл Льоклер

Edna.bg

Бахрейн и Саудитска Арабия отпадат от календара на Формула 1?

Gong.bg

Ето го и новия въпрос в Нашата игра - гласувай и спечели!

Gong.bg

Исторически успех: Владимир Зографски стана първият българин с подиум в Световната купа по ски скокове

Nova.bg

Правителството смени шефа на НАП

Nova.bg