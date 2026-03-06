България

Иранският посланик: Не виждаме България като цел

Али Реза Ирваш: Всичките ни усилия са в посоката на задълбочаване на приятелството ни с България

6 март 2026, 19:23
Източник: БГНЕС

"Нашият поглед към България не е враждебен, не виждаме изобщо България като легитимна цел за нито едно нападение. Категорично казвам, че по никакъв начин ние не изпращаме информация като легитимна цел за някоя точка в България".

Това заяви посланикът на Ислямска Република Иран Н. Пр. Али Реза Ирваш в интервю пред БНР.

Иранското посолство в България: Категорично отхвърляме ядрените оръжия

"Всичките ни усилия са в посоката на изясняване на истините за задълбочаване на приятелството ни с България. Доколкото в България има притеснения и тревоги в хората, мога да ви кажа, че дори най-малко зрънце иранския народ не мисли враждебно за България. А когато ние кажем, че търсим дълбоки приятелски отношения с България, то е от дъното на душата ни. Всяването в страх в сърцата на българския народ е оръжие, което нашите врагове използват, за да ни разделят," посочи Ирваш.

"Аз съм посланик, не мога да прочета бъдещето, но мога да кажа, че онези, които в Иран водят военни действия, полагат усилия това да не се случи. Вместо да мисли върху тази тема, ние трябва да гледаме нещата в положителна посока и да се опитваме да отстраним причините на подобно виждане. Да отстраним причините значи да премахнем неоснователното присъствие на подобни самолети в София. Вие също имате вашия глас в световната общност и трябва да се чуе вашият глас в тази връзка за установяване на мир," поясни посланик Ирваш.

Източник: БНР    
Посланик Ирваш България Иран
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 1 ден
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 22 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 20 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 22 часа
