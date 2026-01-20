Доган към Радев: Вие сте факторът, ние сме безрезервно с Вас!

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

А лианс за права и свободи (АПС), която получи и върна неизпълнен третия мандат за съставяне на правителство, обяви безрезервна подкрепа към Румен Радев.

(Във видеото: „Смел ход с цел самостоятелно управление”: Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката)

Чрез публикация, подписана от почетния председател Ахмед Доган, АПС подкрепят президента, който днес ще подаде оставката си пред Конституционния съд.

"Поздравления, г-н Президент! Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава! Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас!", казва Ахмед Доган и добавя: "Предстои ни много работа. Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ и да зададем рестарт на демокрацията".

В заключение Доган пожелава решителност в борбата за по-добра България.