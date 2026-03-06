МВнР отчете, че над 1000 българи са се върнали от ОАЕ

Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай

З а последните три дни в България са се прибрали над 1000 души от Обединените арабски емирства, отчете Кризисният щаб към Министерството на външните работи на брифинг.

Оказана е помощ за евакуация на над 300 души, които се намирали на различни места в Близкия изток, заяви директорът на Ситуационния център Ирена Димитрова.

Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев, Радостин Василев и Румен Спецов

"За нас това е реална операция "Искрена грижа" по разпореждане на премиера, която изпълняваме с всички ресурси на държавата и търсим съдействие на всички авиационни оператори, които могат да реализират полети", каза зам.-министърът на външните работи Велизар Шаламанов.

Той посочи, че вече е отворено въздушното пространство на Обединените арабски емирства. Това позволява много страни да извършват подобни полети и операторите да действат, но в същото време усилията по извеждането на българските граждани продължават без отслабване на вниманието върху здравето и живота им.

Има организирани полети за следващите дни с туроператорите и въздушните превозвачи. Направена е уговорка за връщане на туристите от Малдивите, чиито полети бяха блокирани от войната на САЩ и Израел срещу Иран и ответните ирански удари. Самолетът тръгва от Мале а 8 март в 18 ч.

МВнР с важно уточнение за евакуацията на българите от Близкия изток

Към момента остават затворени летищата в Доха, Кувейт и Бахрейн, посочиха от МВнР

"В готовност сме при възможност да организираме чартър от съседно летище за извеждане на пътници от там", добави Димитрова.