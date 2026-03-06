Тръмп: Иран е разоръжен, Куба ще падне скоро

П резидентът Доналд Тръмп заяви в петък пред Си Ен Ен, че Иран е „разоръжен“ и че той търси ново ръководство на страната, което ще се отнася добре към Съединените щати и Израел, дори ако това е религиозен лидер, а не е демократично избрано правителство.

„Иран не е същата страна, каквато беше преди седмица“, посочи Тръмп: „Преди седмица те бяха могъщи, а сега наистина са разоръжени“.

Той изрази увереност за лесен избор на ново иранско ръководство, в който трябва да участва и сравни операцията с тази във Венецуела, където САЩ задържаха Николас Мадуро по-рано тази година и поставиха на власт неговия заместник.

Тръмп: Време е Иран да потърси ново ръководство

„Ще стане много лесно. Ще стане както във Венецуела. Имаме прекрасен лидер там. Тя върши фантастична работа“, каза Тръмп, визирайки изпълняващата длъжността венецуелски президент Делси Родригес.

Тръмп също така каза, че е отворен за възможността религиозен лидер пак да оглави Иран.

„Ами може би, да, искам да кажа, зависи кой е човекът. Нямам нищо против религиозните лидери. Работя с много религиозни лидери и те са фантастични“, обяви Тръмп.

Тръмп за Иран: Те искат да преговарят: Твърде късно!

„Казвам, че трябва да има лидер, който ще бъде честен и справедлив. Ще върши чудесна работа. Ще се отнася добре със Съединените щати и Израел и с другите страни в Близкия изток - всички те са наши партньори", поясни Тръмп за това, дали ще настоява за демократизация на Иран.

„Станах много приятелски настроен към всички тези страни. Ето защо всички те се борят за нас. Преди да се включа, дори не говорихме с ОАЕ и Саудитска Арабия. Знаете ли, Байдън се отказа. Байдън и Обама се отказаха от Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, той ги изключи всички. Всички те щяха да отидат в Китай и аз се включих за много кратък период от време, и те ми станаха приятели“, обяви Тръмп.

Той оцени операцията на САЩ срещу Иран, казвайки, че е „12, може би 15 по скалата от 1 до 10“,

„Всичко е наред. Ще бъде краткосрочно. Ще поевтинеят много бързо“, коментира Тръмп поскъпването на газа и петрола заради блокирането от Иран на Ормузкия проток.

„Потопихме флота им, защото, знаете ли, когато потопиш флота, те не могат да правят това, което искаха. Флотът е почти унищожен, току-що достигнахме до 25-ия кораб. Можете ли да си представите? 25 големи кораба са потопени“, отчете Тръмп.

„Куба ще падне доста скоро, между другото, без да е свързано с това, но Куба също ще падне. Те толкова много искат да сключат сделка“, продължи Тръмп.

„Те искат да сключат сделка и затова ще пратя Марко (Рубио - бел ред.) там и ще видим как ще се получи. В момента сме наистина фокусирани върху това. Имаме много време, но Куба е готова - след 50 години“, добави Тръмп.