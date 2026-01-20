България

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

"Оставката му бележи първия случай на държавен глава, който се оттегля от поста от края на комунизма"

20 януари 2026, 10:53
Доган към Радев: Вие сте факторът, ние сме безрезервно с Вас!

Доган към Радев: Вие сте факторът, ние сме безрезервно с Вас!
За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?
След 30 години: Откриват ГКПП

След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"
Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки
Ограничената

Ограничената "домова книга": Какво се случва, ако няма кой да оглави служебния кабинет
Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката

Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката
След тежък побой в

След тежък побой в "Люлин": Мъж се бори за живота си (ВИДЕО)
Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Очаква се президентът Румен Радев да депозира оставката си пред КС

Б ългарският президент Румен Радев вчера вечерта се обърна към нацията с "последно (телевизионно) обръщение", пише германското сп. "Шпигел". "Малко преди парламентарните избори приятелски настроеният към Русия държавен глава обяви, че подава оставка, за да може да участва в изборната надпревара. По думите на Радев вицепрезидентът Илияна Йотова временно ще поеме президентския пост", продължава "Шпигел".

Вторият петгодишен мандат на Радев и Йотова трябва да приключи през януари 2027 г. Първоначално двамата бяха избрани през 2016 г. като кандидати на социалистите. В качеството си на държавен глава Радев постоянно се застъпваше за борбата срещу корупцията и мафиотските практики, посочва "Шпигел".  "Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията", цитира изданието думите на Радев от вчерашното му обръщение. 

България въведе еврото в началото на годината, въпреки че остана без държавен бюджет за 2026 г. Миналогодишният бюджет бе удължен с три месеца заради политическата криза. Нужен е "нов обществен договор", подчерта Радев. Той обяви битката за бъдещето на Отечеството", пише още "Шпигел", като добавя, че Радев не е уточнил как възнамерява да се включи в предизборната кампания.

Според политолози една нова политическа сила около Радев ще измени значително партийния пейзаж в България, като влизането ѝ в парламента се смята за сигурно, но по-малките партии този път вероятно няма да успеят да преминат 4-процентната бариера, отбеляза германското издание.

Президентът на България обяви, че подава оставка преди предсрочните избори през следващите месеци, което задълбочава политическата нестабилност, обхванала тази държава член на ЕС и НАТО, пише френският в. "Монд". Балканската държава, която въведе еврото на 1 януари, отново потъна в нестабилност, след като в средата на декември консервативното правителство бе свалено от власт със серия от масови протести срещу корупцията, продължава изданието.

"Румен Радев, гласовит критик на правителството, който подкрепи протестите, миналата седмица обяви, че ще се произведат предсрочни избори – осмите за последните пет години, след като партиите не успяха да формират ново правителство", пише още "Монд". 

Шейсет и две годишният Радев каза, че има силното желание да започне "битка за бъдещето на България". Той заяви, че "пагубният модел на управление" е причина за бедността, протестите и недоверието в институциите. "Ширят се спекулации, че Радев може да участва в изборите, понеже той заяви, че иска да "обедини всички" в борбата срещу корупцията. Оставката му бележи първия случай на държавен глава, който се оттегля от поста от края на комунизма", посочва френското издание. 

Оставка! Какво се случва с държавата след хода на Румен Радев?

"Монд" се спира и на някои подробности от биографията на Радев.

"Радев, бивш пилот и командир на Военновъздушните сили на България, който бе подкрепен от проруската социалистическа опозиция, беше избран за президент за първи път през 2016 г. Той изрази силна подкрепа за демонстрантите по време на масовите протести срещу корупцията през 2020 г. През 2021 г. Радев си осигури втори петгодишен мандат, като спечели близо 67% от гласовете на втори тур", пише "Монд".

"Често влизайки в противоречия с правителството, той изказа несъгласие с изпращането на военна помощ на разкъсваната от война Украйна. В интервю за Си Ен Ен миналата година той изрази разочарование от липсата на подкрепа сред съюзниците от ЕС за "усилията за мир" на Доналд Тръмп, както ги определи самият американски президент", продължава френският вестник. 

Изданието цитира Първан Симеонов, основател на социологическа агенция "Мяра", според когото Радев е решил да подаде оставка и евентуално да участва в предстоящите парламентарни избори, понеже "има инерция, свързана с протестите". Анкета на института "Маркет линкс" сочи, че рейтингът на Радев е 44%. "Целта му е да бъде близо до мнозинството, за да не се налага да преговаря" прекалено много, каза Симеонов и добави, че ако Радев постигне силен резултат на изборите, това би могло да открие "изход от кризата".

Румен Радев ще депозира оставката си като президент пред КС

"Лявоориентираният български президент Румен Радев обяви в понеделник, че подава оставка", извежда в заглавие британският в. "Гардиън". 

"Радев заяви в телевизионно обръщение, че във вторник ще подаде официално оставка пред Конституционния съд. Съгласно Конституцията, настоящият вицепрезидент Илияна Йотова трябва да бъде потвърдена от парламента, за да заеме поста до края на мандата на правителството", пише британският вестник.

"Гардиън" поставя акцент върху въпроса дали Радев ще създаде нова политическа формация.

"Радев оповести решението си на фона на обществените очаквания, че ще формира нова политическа партия. Вчера Радев не спомена какви са плановете му. Неотдавна той заяви в отговор на журналистически въпрос, че е нужна партия, която "обединява всички демократи – леви и десни – независимо от принадлежността им или от това дали са политически активни, защото всички се нуждаем от честни избори и демократично, свободно развитие", добавя "Гардиън".

"България, която се присъедини към ЕС през 2007 г. и този месец прие еврото, е затънала в политическа безизходица и протести срещу корупцията от 2020 г. и през последните четири години произведе осем вота за парламент", пише изданието "Политико".  

"От седмици се изказват предположения, че Радев, който спечели президентските избори през 2016 г. и бе преизбран за втори мандат през 2021 г., може да подаде оставка, за да се включи в надпреварата. За много българи той е единствената политическа константа на фона на постоянната смяна на правителствата", продължава "Политико". Последният премиер – Росен Желязков, подаде оставка през декември след седмици на антикорупционни протести срещу правителството си. Кабинетът на Желязков, който встъпи в длъжност през януари 2025 г., преживя шест вота на недоверие, преди да падне, отбелязва изданието. 

"Радев изрази скептицизъм относно решението на София да приеме еврото и зае позиции, които критиците му осмиват като прокремълски, включително наричайки подкрепата на ЕС за Украйна "обречена кауза", добавя "Политико".

Вижте в повече в нашата галерия: Държавният глава Румен Радев с обръщение към българския народ

Държавният глава Румен Радев с обръщение към българския народ
20 снимки
Държавният глава Румен Радев с обръщение към българския народ
Държавният глава Румен Радев с обръщение към българския народ
Държавният глава Румен Радев с обръщение към българския народ
Държавният глава Румен Радев с обръщение към българския народ
Източник: БТА, Николай Велев    
Румен Радев Президентска оставка Предсрочни избори Политическа криза България Антикорупция Еврозона Нова партия Илияна Йотова Проруски позиции
Последвайте ни

По темата

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Changan подготвя моделна офанзива в Европа

Changan подготвя моделна офанзива в Европа

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 5 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 4 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 4 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

Свят Преди 2 минути

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия преобърна тазгодишния Световен икономически форум в Давос

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Любопитно Преди 3 минути

Къчър, който сега е на 47 години, призна, че той и емблематичният дизайнер си спомнят за случая с усмивка

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

Любопитно Преди 41 минути

Въпреки че подновяване на поредицата изглежда не предстои, това не е помрачило настроението на херцогинята

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан

Иран заплаши САЩ с „пълномащабна война“

Свят Преди 41 минути

Един неназован ирански служител съобщи за Ройтерс в неделя, че властите са потвърдили смъртта на поне 5000 души по време на мащабните протести в страната

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Любопитно Преди 57 минути

В новия сезон на хитовия сериал, персонажът на Суини, Каси, създава еротично съдържание в стил Only Fans

Снимката е илюстративна

Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено

България Преди 1 час

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Берлин обещава "обща позиция" с Париж срещу Тръмп, но най-важното партньорство в ЕС е затънало в подозрения, спорове и политическо съперничество

,

Пет графики, които показват защо Гренландия е толкова важна

Свят Преди 1 час

Остров с 56 000 жители се оказа в центъра на сериозен геополитически сблъсък

<p>Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика</p>

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

Технологии Преди 1 час

Пред изкуствения интелект стои огромната възможност да се сближи с хората и да им покаже по-добри резултати в най-важните сектори и индустрии, като това ще се случи още тази година, казва финансовият директор на OpenAI

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

„Всяка година става все по-трудно и по-трудно, но затова трябва да се напъвате все по-силно и по-силно“, заяви актьорът

Доналд Тръмп

„Акт на огромна глупост“: Тръмп критикува Великобритания за Чагос

Свят Преди 1 час

Причината е намерението на английското правителство да предаде суверенитета над островите Чагос на Мавриций

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Пари Преди 1 час

Коефициентът на заместване (размер на пенсията спрямо последната работна заплата) при новия модел, се очаква да достигне 21,4% при 12,5% сега

Ким Чен-ун уволни вицепремиера си, раздразнен от "некомпетентността" на служителите си

Ким Чен-ун уволни вицепремиера си, раздразнен от "некомпетентността" на служителите си

Свят Преди 2 часа

Ким откри проект за модернизация на индустриален комплекс в покрайнините на столицата Пхенян

Пожар в конна база във Варна: Седем животни изгоряха

Пожар в конна база във Варна: Седем животни изгоряха

България Преди 2 часа

Пристигналият на място екип е успял да спаси четири коня

Доналд Тръмп

Тръмп за Макрон: „Никой не го иска“ и заплаха с 200% мита

Свят Преди 2 часа

Американският президент заплаши да наложи 200% мита върху френските вина и шампанско

<p>Как да започнем работа в най-щастливата страна в света?</p>

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя във Финландия

БезГранично Преди 2 часа

Пълно ръководство за чужденци, желаещи да се развият в тази скандинавска страна

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

За трети път: Нана Гладуиш отново е диагностицирана с рак

Edna.bg

Гласът, който поколения българи разпознават от първия тон: Здравко от "Ритон" на 73

Edna.bg

Александър Димитров: Мъри Стоилов е единствен мохикан

Gong.bg

Разкритие! Ивайло Чочев бил пред трансфер в Рейнджърс

Gong.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg

Фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

Nova.bg