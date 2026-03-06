Една година „ВитошАрт“ – защото културата не е лукс

П реди една година започнах така: „Здравейте, културни хора! Вие сте с „ВитошАрт“ и с мен Гери – вашият гид в света на изкуството, киното, театъра и литературата. Очаква ни изпълнен с емоции културен обзор, така че се настанете удобно и останете с мен! Ще ви разкажа за премиери, фестивали и дори за едно бляскаво бално събитие! А след малко стартираме с театър.“

Тогава тези думи бяха просто начало.

Една рамка. Един ритъм. Един първи ефир.

Не знаех колко срещи ни чакат.

Колко сцени ще минат през ефира и колко разговори ще продължат след края на предаването.

Не знаех, че „културни хора“ ще стане общност.

Днес, една година по-късно, си давам сметка, че „ВитошАрт“ не е просто предаване в програмата на Радио Витоша. То е позиция.

Живеем във време, в което културата често се поставя „след“ важните неща. След новините. След кризите. След ежедневието. След битката за оцеляване.

Но истината е, че културата не е след.

Тя е основа.

Тя е езикът, с който мислим.

Паметта, която ни държи.

Онова, което ни различава от шума.

През тази една година „ВитошАрт“ ни срещна с десетки артисти – актьори, режисьори, писатели, музиканти, художници, професионалисти и любители, които горят в своята сфера. Разговаряхме за премиери, за класика, за съвременни текстове, за трудните теми, за смелите спектакли, за българските традиции, за онези моменти, в които сцената става по-силна от реалността.

И всеки път след ефир си тръгвах с едно усещане – че културата не е лукс за свободното време. Тя е необходимост за свободния дух.

Културата ни учи да слушаме.

Да задаваме въпроси.

Да не се задоволяваме с повърхностното.

Да търсим смисъл.

Тя не винаги е удобна.

Понякога боли.

Понякога провокира.

Но именно тогава е най-ценна.

За мен „ВитошАрт“ е продължение на всичко, в което вярвам – че театърът възпитава чувствителност, че книгите изграждат вътрешен свят, че музиката лекува, че традициите ни напомнят кои сме.

И ако през тази една година сме успели поне веднъж да накараме някого да отиде на спектакъл, да отвори книга, да чуе различна гледна точка, да се замисли – значи има смисъл.

Благодаря на всички артисти, които ни се довериха.

Благодаря на екипа на Радио Витоша за безапелационната подкрепа.

И най-вече – благодаря на вас, които слушате, пишете, реагирате и превръщате „ВитошАрт“ в разговор, а не в монолог.

Една година е само началото.

И ако днес отново трябва да започна, бих започнала по същия начин:

Здравейте, културни хора.

И нека изкуството бъде с вас.

Гергана Миличевич

ВитошАрт

Слушайте всяка събота и неделя от 10:00 до 13:00 по Радио "Витоша".