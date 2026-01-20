България

Бойко Борисов: Имам повече вяра в Радев, отколкото в ПП-ДБ

Интервюто беше направено часове преди да стане ясно, че президентът Радев ще направи обръщение към нацията вчера в 19 ч., и затова темата за включването му в политиката е засегната с предположения

20 януари 2026, 12:03
Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?
Наталия Киселова: Оставката на Румен Радев ще промени политическия терен
Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев
Доган към Радев: Вие сте факторът, ние сме безрезервно с Вас!
За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?
След 30 години: Откриват ГКПП "Рудозем – Ксанти"
Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки
Ограничената "домова книга": Какво се случва, ако няма кой да оглави служебния кабинет

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе маратонски 3-часов разговор, в който очерта ключовите си позиции преди предстоящия вот.

Срещата е част от поредица интервюта с водещи политически фигури в страната в навечерието на изборите от "Капитал". Разговорът е проведен от главния редактор Ивайло Станчев и изпълнителния директор на "Икономедиа" Галя Прокопиева.

Любопитен детайл е, че разговорът е записан непосредствено преди официалното обръщение на Румен Радев към нацията. Поради тази причина темата за оставката на президента и влизането му в активната политика е обсъдена само на ниво хипотези и предположения, без лидерът на ГЕРБ да е знаел за финалното решение на „Дондуков“ 2.

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

"Радев се държи като партиен лидер с атрибутите на държавната власт", каза в разговора Борисов, обвинявайки президента в двоен стандарт: "Колко е цинично да ползваш самолетите и всички атрибути на властта, а всъщност да те виждат като партиен лидер."

Въпреки това лидерът на ГЕРБ казва, че има "по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ", макар да е категоричен, че президентът е част от обединението, свалило кабинета му. Той нито изключи, нито се ангажира с възможност да работи в мнозинство с Радев по ключови въпроси като съдебната реформа в следващия парламент.

По въпросите за икономика и финанси Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ ще се върне към консервативната фискална политика и ще работи за държавни разходи под 40% от БВП. Също така той беше категоричен, че няма да подкрепя увеличение на данъците. Борисов разви и визия за "нова индустриализация" на България, използване на изкуствен интелект, включително в обществените поръчки и развитие на високите технологии. За първи път лидерът на ГЕРБ говори категорично и за развитие на големите инфраструктурни проекти чрез концесии.

Други основни акценти в интервюто са:

  • Геополитика: Как България ще балансира между администрацията на Доналд Тръмп и Европейската комисия в условията на нови разломни линии.
  • Правосъдие: Лидерът на ГЕРБ не дава ясна заявка за нови законодателни инициативи в тази посока, а по-скоро поставя условия за политически консенсус и отстъпване от егото. По отношение на Делян Пеевски Борисов заема позицията на страничен наблюдател. Обяснява отношенията си с Делян Пеевски не като лична обвързаност, а като резултат от съглашателството между ПП-ДБ и лидера на ДПС, при което ГЕРБ само е подкрепял договореното от тях.
  • Избори: Предлага сканиращи машини и изразява пълно недоверие към софтуера на досегашните устройства за гласуване. Борисов се разграничава от "циничния и вулгарен" език и отрича да има договорка с "Ново начало" за Изборния кодекс.
  • Лични амбиции: Отговор на въпроса "пенсиониран" ли е политически Борисов.

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

Радев обяви оставка и влизане в политиката

19 часа в понеделник президентът Румен Радев сложи край на залаганията дали ще напусне президентството, за да оглави собствен политически проект за предстоящите извънредни парламентарни избори, или ще остане на поста до края на мандата си на държавен глава.

"Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България", каза президентът в обръщението си и обяви, че във вторник ще депозира оставката си пред Конституционния съд (КС). Обръщението му беше направено в присъствието на съветниците и секретарите му, на които той благодари за съвместната им работа.

Макар Радев да обяви само оставката си, няма съмнение, че причината за оттеглянето му от президентския пост е включването му с политически проект в предстоящите избори.

Това означава, че мандатът ще бъде довършен от вицепрезидентката Илияна Йотова, която ще трябва да назначи служебния премиер и кабинет и да насрочи датата на предстоящите извънредни парламентарни избори.

"За тези 9 години като президент и вицепрезидент доказахме, че можем да работим ефективно в синхрон, когато имаме цел. Убеден съм, че Йотова ще бъде достоен президент", заяви Радев.

Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката

  • Нова политическа ситуация

Заявката за влизането му в партийната политика беше направена символично на 19 януари – датата, когато преди четири години той положи клетва пред Народното събрание за втория си президентски мандат.

Включването му в парламентарните избори има потенциал да размести сериозно досегашното статукво, включително да застраши водещата позиция на първата политическа сила в настоящото Народно събрание – ГЕРБ, както и да потопи част от по-малките партии и да ги изхвърли от парламента.

Това би се случило, ако се сбъднат прогнозите на социолозите за увеличаване на избирателната активност при включване на формация около Радев.

Най-застрашени от явяването му на парламентарния вот са "Величие" и МЕЧ, които на последните избори бяха малко над границата от 4% за влизане в Народното събрание. В подобно положение може да се окаже и "Има такъв народ" (ИТН), които получиха малко над 6.8% на вота през 2024 г.

Първи политически реакции на оставката на Румен Радев

При партията на Слави Трифонов има и допълнителни негативи, които тя носи от участието си в управляващото мнозинство заедно с ГЕРБ, БСП и ДПС-"Ново начало".

Другата сериозно застрашена от излизането на формация на Радев на политическия терен партия е БСП, която го издигна за президент, но от доста време е в разпад. Подобно на ИТН и БСП понася негативи от колаборацията си с партиите на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Освен това оставката на кабинета "Желязков" създаде трусове в партията, на която предстои да решава лидерския въпрос на конгрес преди парламентарния вот.

Загуба в гласове може да понесе и "Възраждане", доколкото част от позициите на партията на Костадин Костадинов съвпадат с тези, изразявани от Радев.

Другият потенциален резервоар за избиратели за бъдещата му формация са сред големия процент разочаровани и негласуващи.

Държавният глава Румен Радев с обръщение към българския народ
  • Радев: Нужен е нов обществен договор

От изявлението му стана ясно, че в бъдещата си кариера на партиен лидер Радев ще залага на антикорупционната реторика. Той отчете, че България е приключила евроинтеграцията си с влизането в Шенген и еврозоната, но постигането на тези цели не са донесли стабилност и удовлетворение. А напротив – по думите му "хората не вярват на медиите и на съдебната система", има "големи протести" и "спада избирателната активност".

Радев посочи и причината за това. "Отговорът е в порочния модел, който има външните белези на демокрация, но всъщност функционира по механизмите на олигархията. Политиката се случва извън институциите. Кукловодите не се свенят пред камерите да пускат директиви на Народното събрание, да говорят от името на правителството пред премиера, да заграбват партии, бизнеси и медии, за използват властта срещу своите политически опоненти", заяви той без да посочва конкретни имена.

Румен Радев: Утре ще депозирам своята оставка

И добави: "В този модел на дискредитирани политици, дамгосани като корупционери на международно ниво и техните ортаци търгуват с националния интерес, за да си изработят индулгенция."

В обръщението му имаше и критичен анонс към "сглобката", в която участваха и ПП-ДБ. Радев разкритикува промените в конституцията, приети от ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС-"Ново начало", с които му беше отнето правомощието да назначава по свой избор служебния премиер и кабинет. С поправките той трябва да избира от списък от 10 ръководители на различни институции.

"Служебното правителство вече не е гарант за честни избори. Окончателният разрив между българите и политическата класа настъпи с отказа на Народното събрание да проведе референдум за датата на въвеждане на еврото", каза той.

По думите му днешната политическа класа е предала надеждите на гражданите с "компромиси с олигархията" и това е причината хората да не гласуват. "В края на миналата година нова протестна вълна помете правителството. Тя роди широк обществен консенсус срещу мафията, който трябва да бъде материализиран на предстоящите парламентарни избори", заяви Радев и добави, че е нужен нов обществен договор.

Той няма време да учреди партия в кратките срокове до изборите и участието му в тях най-вероятно ще стане чрез регистрацията на най-малко две политически сили, които ще направят коалиция.

  • Какво следва

Според конституцията Радев трябва да подаде оставка пред КС, който трябва да се произнесе. Според конституционалисти върховните магистрати нямат срок, в който да се произнесат. Досега такава процедура е прилагана през 1993 г., когато вицепрезидентът Блага Димитрова подаде оставка.  До произнасянето на КС Радев ще продължи да изпълнява задълженията си.

  • Кой ще назначава служебния кабинет

Напускането на Радев означава, че изборът на служебен премиер и назначаването на служебно правителство ще бъде в ръцете на вицепрезидента Илияна Йотова, която ще изпълнява функциите на държавен глава до провеждането на президентските избори през ноември тази година.

Според досегашната процедура тя трябва да проведе консултации с парламентарните партии и разговори с потенциалните кандидати за служебен премиер. По конституция те са 10 човека – председателят на Народното събрание Рая Назарян, управителят на Българската народна банка Димитър Радев или някой от подуправителите – Андрей Гюров, Радослав Миленков и Петър Чобанов, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева, както и омбудсманът Велислава Делчева и заместничката й Мария Филипова.

На този етап Назарян, Димитър Радев и Делчева заявиха, че не желаят да заемат поста.

Като евентуален служебен премиер неофициално се сочи Андрей Гюров, бивш политик от "Продължаваме промяната" и единствената фигура, която не е свързана с ГЕРБ и ДПС. С него има правен казус. Той бе отстранен, но не и освободен като подуправител на БНБ, заради обвинение на антикорупционната комисия за конфликт на интереси, което Гюров обжалва в съда и в момента все още се точи съдебното дело.

Източник: "Капитал"    
Бойко Борисов Румен Радев Парламентарни избори ГЕРБ Служебен кабинет Политическа ситуация Икономика и финанси Конституционни промени Илияна Йотова Обществен договор
Президентът Румен Радев депозира оставката си пред КС

Как метеорологична ракета почти предизвика ядрена война

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

Стратегията на Радев: Как се влиза в битката за власт без собствена партия?

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

Porsche Macan Turbo Concept Lago идва в комбинация с моторница

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 6 часа
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 5 часа
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 6 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 6 часа
