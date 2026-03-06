Кремъл: Това е заплаха за Русия, ще отговорим

К ремъл обяви днес, че планът на правителството на Финландия да отмени пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия повишава напрежението в Европа и представлява заплаха за Русия, която ще доведе до ответна реакция от страна на Москва, предаде "Ройтерс".

Финландия, която има дълга обща граница с Русия, запази неутралитет по време на Студената война, но през 2023 г. се присъедини към НАТО в отговор на руската инвазия в Украйна.

Финландия отменя пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия

Вчера страната обяви, че обмисля да отмени дългогодишна забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия във военно време.

"Това изявление води до ескалация на напрежението на европейския континент. То засилва уязвимостта на Финландия - уязвимост, предизвикана от действията на финландските власти. На практика разполагайки ядрени оръжия на своя територия, Финландия започва да заплашва нас. А ако Финландия ни заплашва, ние вземаме ответни мерки", предупреди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

На фона на непредвидимите действия на президента на САЩ Донлад Тръмп, Франция предложи да създаде "ядрен щит" срещу Русия, включително като разположи свои ядрени оръжия в други европейски страни.