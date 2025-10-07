България

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

Ако институциите преценят, може въпросните сгради да бъдат обявени за незаконни, заяви Иван Иванов

Обновена преди 47 минути / 7 октомври 2025, 12:48
П роверките във ваканционното селище "Елените", което беше наводнено след обилните валежи, са установили съществени пропуски, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на брифинг.

Той посочи, че проверките продължават документално, както и на място предвид ограничения достъп до населеното място, защото към момента органите на реда не дават пълен достъп. 

Кметът и главният архитект на Несебър представиха цялата документация на ""Елените""

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е установила, че

всички строителни дейности, които са извършвани в "Елените", са започнали от 1997 г. до 2008 г. с подробни устройствени планове.

"Всички тези дейности са от компетентността на местната общинска администрация. Подробните устройствени планове са одобрявани от тях", каза министърът.

По думите му именно одобрените подробни устройствени планове са позволили строителство върху корито на река.

"Моят резонен въпрос е защо, когато са одобрявани подробните устройствени планове, не са съгласувани с "Басейнови дирекции" към Министерството на околната среда и водите", каза Иванов. 

Министърът добави, че на база на подробните устройствени планове Община Несебър е издала съответните разрешителни за строеж, вследствие на което са влезли в експлоатация всички сгради на територията на "Елените". 

"ДНСК установи, че за две неща липсва документация и проверките за това ще продължат, за да видим дали ще открием такава", увери той. По думите му единият случай е корекция на речно корито, която е извършена и върху речното корито е построен хотел "Негреско", който е въведен в експлоатация с разрешение на Община Несебър. Вторият е за въведен в експлоатация аквапарк, за който също няма налична строителна документация. 

"Всички тези данни ще продължат да бъдат проверявани и при нужда ще бъдат предоставени на разследващите органи, които провеждат на място проверки", каза Иванов.

Ако разследващите органи преценят, могат да започнат процедура по обезсилване на разрешенията за строеж и разрешенията за въвеждане в експлоатация в "Елените", и сградите да бъдат обявени за незаконно строителство, добави той. 

Министърът съобщи, че е изискал от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и от ДНСК да поискат информация от "Басейнова дирекция - Черноморски район" данни за наличие на други речни корита и реки по други наши курорти, където да бъдат извършени проверки в следващите дни, за да се провери дали няма подобна ситуация, при която са издавани разрешителни документи за строеж.

Иванов каза още, че в Царево е установено, че на база на протоколите и предписанията, които са издадени през 2023 г., незаконните постройки са били премахнати, но средства за почистване на деретата от тогавашния Министерски съвет не са отпускани за тази община.

В района на "Елените" няма засегната публична инфраструктура, в района на Царево е засегната пречиствателната станция за отпадни води. "По републиканската пътна мрежа има засегнати две съоръжения, като едното по-тежко по второкласен републикански път", обясни още министърът. 

Иванов припомни, че вчера заедно с Министерството на вътрешните работи започна процедура за искане на помощ от фонд "Солидарност", от който България може да получи безвъзмездна помощ за възстановяване на щетите. 

Иван Иванов разпореди на 3 октомври поредица от проверки във връзка с кризисните ситуации в някои райони на страната, предизвикани от обилните валежи.  

Екипи на АПИ и ВиК огледаха засегнатата публична инфраструктура, а представители на ДНСК провериха дали са спазени нормите на строителство в засегнатите райони.

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
Eлените сгради строителство пропуски Иван Иванов
