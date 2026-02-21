10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен

България

С нежната покривка в София достигна 10 см, 81 снегопочистващи машини остават на терен, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

През целия ден продължи почистването на улици и булеварди в града. Извършени са обработки със смеси срещу заледяване по всички трасета на градския транспорт, както и по Южната дъга на Околовръстния път. Обработени са и общинските пътища в районите "Панчарево", "Витоша", "Нови Искър" и "Кремиковци".

След намаляване интензивността на снеговалежа започнаха обработки и по основни улици в районите, както и частично по вътрешнокварталната улична мрежа.

Градският транспорт се движи по всички свои маршрути въпреки усложнената обстановка в часовете преди обяд. От 12:30 ч. е възстановено движението на автобусна линия 66 до планината Витоша, с което и трите автобусни линии 61, 63 и 66 обслужват редовните си маршрути. Двата пътя в Природен парк „Витоша“ – „кв. Драгалевци – х. Алеко“ и „кв. Бояна – м. Златните мостове“ – са опесъчени и проходими при зимни условия.

Започна механизирано почистване на велоалеите с малогабаритна техника, както и на парковите алеи. Почистват се също тротоари, подходи към подлези и пасарелки. 

Много собственици на кооперации, жилищни и търговски обекти излязоха да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради, отбелязват от Столичната община.

Екипите на Столичния инспекторат следят непрекъснато обстановката и метеорологичните условия. Дежурни екипи остават в готовност през нощта. С очакваното понижение на температурите е възможно образуване на поледици, като при необходимост ще бъдат извършени допълнителни обработки със смеси срещу заледяване.

Утре сутринта се очакват минусови температури, посочват от Столичната община и призовават водачите да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се движат със съобразена скорост. От Общината молят пешеходците да бъдат особено внимателни при придвижването си, възможно е да има заледени участъци. 

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че 670 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища.

Източник: Николай Трифонов/БТА    
