10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен

Обилен снеговалеж в София, има промяна в маршрута на градския транспорт

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

Станишев: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

С нежната покривка в София достигна 10 см, 81 снегопочистващи машини остават на терен, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

През целия ден продължи почистването на улици и булеварди в града. Извършени са обработки със смеси срещу заледяване по всички трасета на градския транспорт, както и по Южната дъга на Околовръстния път. Обработени са и общинските пътища в районите "Панчарево", "Витоша", "Нови Искър" и "Кремиковци".

В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

След намаляване интензивността на снеговалежа започнаха обработки и по основни улици в районите, както и частично по вътрешнокварталната улична мрежа.

Градският транспорт се движи по всички свои маршрути въпреки усложнената обстановка в часовете преди обяд. От 12:30 ч. е възстановено движението на автобусна линия 66 до планината Витоша, с което и трите автобусни линии 61, 63 и 66 обслужват редовните си маршрути. Двата пътя в Природен парк „Витоша“ – „кв. Драгалевци – х. Алеко“ и „кв. Бояна – м. Златните мостове“ – са опесъчени и проходими при зимни условия.

Започна механизирано почистване на велоалеите с малогабаритна техника, както и на парковите алеи. Почистват се също тротоари, подходи към подлези и пасарелки.

Много собственици на кооперации, жилищни и търговски обекти излязоха да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради, отбелязват от Столичната община.

Екипите на Столичния инспекторат следят непрекъснато обстановката и метеорологичните условия. Дежурни екипи остават в готовност през нощта. С очакваното понижение на температурите е възможно образуване на поледици, като при необходимост ще бъдат извършени допълнителни обработки със смеси срещу заледяване.

Утре сутринта се очакват минусови температури, посочват от Столичната община и призовават водачите да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се движат със съобразена скорост. От Общината молят пешеходците да бъдат особено внимателни при придвижването си, възможно е да има заледени участъци.

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че 670 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища.