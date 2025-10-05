Свят

Ограничават напълно достъпа до "Елените"

Областният управител ще задейства системата BG-Alert за своевременно оповестяване на забраната в района на селището

5 октомври 2025, 18:36
В следствие на компрометираната инфраструктура в района на ваканционно селище Елените, силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, се ограничава достъпът до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация Бургас. 

Достъпът ще бъде ограничен от 15:00 ч., утре. Припомняме, че днес бе оказано съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете.

Спешна евакуация на ваканционно селище Елените

И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропускателния пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост, обясниха от областната администрация.

Забраната за пребиваване на територията на ваканционно селище Елените ще остане в сила до второ нареждане. На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа. 

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

Областният управител ще задейства системата BG-Alert за своевременно оповестяване на забраната в района на селището.

Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.

Евакуация на жителите на "Елените"
13 снимки
Елените
Елените
Елените
Елените
Източник: БТА, Галя Тенева    
Компрометирана инфраструктура Елените Ограничен достъп Сигурност на населението Напоеност на почвата Нови валежи Евакуация Областна администрация Бургас BG-Alert Охрана на имущество
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
