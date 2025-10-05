Ограничават напълно достъпа до "Елените"

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

Израел е нанесъл удари в Газа въпреки призива на Тръмп

Край на изборния ден в Чехия: Кой ще управлява страната?

Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

Ислямски държави: Планът на Тръмп е реален шанс за мир в Газа

В следствие на компрометираната инфраструктура в района на ваканционно селище Елените, силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, се ограничава достъпът до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация Бургас.

Достъпът ще бъде ограничен от 15:00 ч., утре. Припомняме, че днес бе оказано съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете.

Спешна евакуация на ваканционно селище Елените

И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропускателния пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост, обясниха от областната администрация.

Забраната за пребиваване на територията на ваканционно селище Елените ще остане в сила до второ нареждане. На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа.

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

Областният управител ще задейства системата BG-Alert за своевременно оповестяване на забраната в района на селището.

Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.