156 евро за член на СИК: ЦИК определи възнагражденията за изборите

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 28 февруари 2026 г. до 3 май 2026 г.

21 февруари 2026, 18:24
Източник: БТА

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) определи с решение от днес възнагражденията на членовете на Районните избирателни комисии (РИК) и Секционните избирателни комисии (СИК)/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. Това съобщиха от ЦИК. 

В изборни райони с брой на секциите до 400 включително председателят ще взима 1352 евро; заместник-председателят - 1284 евро; секретарят -1284 евро; член на комисията - 1220 евро.

В изборни райони с над 400 секции председателят ще взима 1470 евро; заместник-председателят - 1397 евро; секретарят - 1397 евро; член на комисията - 1327 евро.

На членовете на РИК се изплаща еднократно допълнително възнаграждение в размер на 150 евро за подготовка на материали, за обучение на членовете на СИК, предаване на книжа и материали на СИК, приемане на протоколите на СИК с данните от гласуването, подготовката на протоколите на СИК и на РИК, както и на останалите книжа и материали за предаване на ЦИК. 

Еднократно възнаграждение ще получат членовете на СИК/ПСИК в страната. Председателят на комисията ще получи 185 евро; заместник-председателят - 170 евро, секретарят - 170 евро, а членовете на комисията по 156 евро.

Членовете на СИК и ПСИК, които са участвали в приемането на материали и в подреждането на изборното помещение в предизборния ден, получават допълнително възнаграждение в размер на 15 евро. Членовете на СИК/ПСИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 15 евро.

За подпомагане на дейността на РИК може да се наемат специалисти - експерти към Районната избирателна комисия с възнаграждение от 955 евро месечно, както и специалист – технически сътрудник към РИК с възнаграждение 682 евро месечно.

ЦИК откри процедура за възлагане на обществена поръчка за разяснителна кампания за предсрочните парламентарните избори на 6 февруари.

Източник: Йоана Христова/БТА    
