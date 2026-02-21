VALL представи “В теб е всичко” само седмици след Евровизия кастингите

С лед силните емоции от последните седмици и появата ѝ на сцената на селекцията за Евровизия, VALL се завръща готова за следващата си музикална стъпка.

На 20 февруари изпълнителката представи "В теб е всичко" – песен, която разкрива една по-различна, светла и нежна нейна страна.

Източник: MUZE Music

Ако с предишния си сингъл тя показа вокална мощ и драматизъм, то сега VALL залага на семплотата. В теб е всичко носи модерен, радиофоничен заряд с елегантни наченки на джаз елементи. Парчето е естествено продължение на желанието на изпълнителката да не спира да твори и да експериментира със стиловете, независимо от всичко.

"В теб е всичко" е музика за споделената тишина и красив разказ за любовта, която няма нужда от думи. Текстът ни потапя в интимния свят на двама души, намерили покой един в друг. Това е песен за мига, в който спираш да търсиш щастието в света около теб, просто защото си го открил в очите на човека отсреща.

Източник: MUZE Music

За VALL това парче е доказателство, че най-важното за един артист е връзката с публиката и постоянството. Участието ѝ в селекцията за Евровизия остава зад гърба ѝ като ценен опит, който само я е мотивирал да бъде по-смела и активна.

Тя явно е набрала инерция, защото споделя, че това е само началото на една динамична година. VALL вече работи по следващ проект, който обещава още една рязка и интересна промяна в звученето ѝ.

Текст: Валериа Войкова - VALL и Камен Колев - Benjiiiiiiiiiii

Музика и аранжимент: Камен Колев - Benjiiiiiiiiiii

"В теб е всичко" излезе в петък, (20.02)., в 18:00 ч. в официалния YouTube канал на VALL. Издава се от MUZE Music.

За контакти и медийни изяви, моля да се обадите на +359896960374 или да пишете на pr@muzecorp.com.