Любопитно

VALL представи “В теб е всичко” само седмици след Евровизия кастингите

"В теб е всичко" е музика за споделената тишина и красив разказ за любовта, която няма нужда от думи, а текстът ни потапя в интимния свят на двама души, намерили покой един в друг

21 февруари 2026, 23:01
VALL представи “В теб е всичко” само седмици след Евровизия кастингите
Източник: MUZE Music

С лед силните емоции от последните седмици и появата ѝ на сцената на селекцията за Евровизия, VALL се завръща готова за следващата си музикална стъпка.

На 20 февруари изпълнителката представи "В теб е всичко" – песен, която разкрива една по-различна, светла и нежна нейна страна.

Източник: MUZE Music

Ако с предишния си сингъл тя показа вокална мощ и драматизъм, то сега VALL залага на семплотата. В теб е всичко носи модерен, радиофоничен заряд с елегантни наченки на джаз елементи. Парчето е естествено продължение на желанието на изпълнителката да не спира да твори и да експериментира със стиловете, независимо от всичко.

"В теб е всичко" е музика за споделената тишина и красив разказ за любовта, която няма нужда от думи. Текстът ни потапя в интимния свят на двама души, намерили покой един в друг. Това е песен за мига, в който спираш да търсиш щастието в света около теб, просто защото си го открил в очите на човека отсреща.

Източник: MUZE Music

За VALL това парче е доказателство, че най-важното за един артист е връзката с публиката и постоянството. Участието ѝ в селекцията за Евровизия остава зад гърба ѝ като ценен опит, който само я е мотивирал да бъде по-смела и активна.

Тя явно е набрала инерция, защото споделя, че това е само началото на една динамична година. VALL вече работи по следващ проект, който обещава още една рязка и интересна промяна в звученето ѝ.

Текст: Валериа Войкова - VALL и Камен Колев - Benjiiiiiiiiiii 

Музика и аранжимент: Камен Колев - Benjiiiiiiiiiii 

"В теб е всичко" излезе в петък, (20.02)., в 18:00 ч. в официалния YouTube канал на VALL. Издава се от MUZE Music.

За контакти и медийни изяви, моля да се обадите на +359896960374 или да пишете на pr@muzecorp.com.

Източник: MUZE Music    
VALL В теб е всичко Нова песен Музика Евровизия Джаз елементи Любов Камен Колев MUZE Music Музикален експеримент
Последвайте ни
Река излезе от коритото си в Димитровградско, евакуираха хора

Река излезе от коритото си в Димитровградско, евакуираха хора

Проучване: Продължителността на живота при хората все още не е достигнала предела си

Проучване: Продължителността на живота при хората все още не е достигнала предела си

Унгария блокира €90 млрд. заем от ЕС за Украйна

Унгария блокира €90 млрд. заем от ЕС за Украйна

Ивайло Калушев е бил радиолюбител? Нови детайли по случая

Ивайло Калушев е бил радиолюбител? Нови детайли по случая "Петрохан"

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 2 дни
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 2 дни
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 2 дни
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трагедия в Сибир: Водолази извадиха телата на седем туристи от езерото Байкал

Трагедия в Сибир: Водолази извадиха телата на седем туристи от езерото Байкал

Свят Преди 3 часа

Микробус пропадна под леда, един човек е оцелял; започна криминално разследване

Язовири изпускат вода заради обилните валежи у нас

Язовири изпускат вода заради обилните валежи у нас

България Преди 4 часа

Министър Иван Христанов инспектира състоянието на язовир Тополница и язовир Тракиец на територията на областите Пловдив и Хасково

156 евро за член на СИК: ЦИК определи възнагражденията за изборите

156 евро за член на СИК: ЦИК определи възнагражденията за изборите

България Преди 6 часа

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 28 февруари 2026 г. до 3 май 2026 г.

Министърът на младежта и спорта присъства на Олимпийските игри в Милано-Кортина

Министърът на младежта и спорта присъства на Олимпийските игри в Милано-Кортина

България Преди 6 часа

Димитър Илиев ще присъства и на тържествената церемония по закриването на Олимпийските игри

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

България Преди 6 часа

Попов уточни, че все още не е получил отговор дали ще му бъде назначена охрана

CNN: Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия

CNN: Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия

Свят Преди 7 часа

Служители на американското разузнаване смятат, че Китай разработва ракети с множество бойни глави и тактически ядрени оръжия с ниска мощност за потенциално използване в регионални конфликти, особено в сценарии за Тайван

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

Любопитно Преди 7 часа

Принцесата на Уелс направи самостоятелна поява на мача Англия – Ирландия от „Шестте нации“ в Туикънъм, докато принц Уилям и децата отсъстваха, а визитата ѝ съвпадна с напрегнат момент за кралското семейство.

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Любопитно Преди 7 часа

Екипът установява, че част от органичните молекули, съхранени в древни марсиански скали, потенциално биха могли да бъдат свързани с минало присъствие на живи организми

Лора Христова с 14-о място в масовия старт по биатлон на Олимпиадата, Милена Тодорова е 20-а

Лора Христова с 14-о място в масовия старт по биатлон на Олимпиадата, Милена Тодорова е 20-а

България Преди 8 часа

Двете българки стреляха без грешка от първия легнал, като група от 16 състезателки се движеше в рамките на 4-5 секунди до второто посещение на огневия рубеж

Тръмп повишава митата на 15% след решението на Върховния съд

Тръмп повишава митата на 15% след решението на Върховния съд

Свят Преди 8 часа

Новото 10% вносно мито ще се прилага спрямо всички държави и ще влезе в сила „почти веднага“, заяви президентът на САЩ

Мицкоски: Северна Македония е жертва на тормоз в европейската интеграция

Мицкоски: Северна Македония е жертва на тормоз в европейската интеграция

Свят Преди 8 часа

Според него европейската интеграция на страната е може би единствен случай в Европа

Почина двугодишното момченце от Неапол с присадено увредено сърце

Почина двугодишното момченце от Неапол с присадено увредено сърце

Свят Преди 8 часа

Италианската премиерка Джорджа Мелони се обади във вторник на майката на момченцето и увери, че за него ще има справедливост

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

Свят Преди 9 часа

Военните варианти са най-новите признаци, че САЩ се подготвят за сериозен конфликт с Иран, ако дипломатическите усилия се провалят

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Свят Преди 9 часа

Пожар и разрушения има в пет частни къщи, в жилище блок от 4 апартамента, както и в няколко гаража, опожарени са и няколко коли, информира областният управител

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Любопитно Преди 9 часа

Учените казват, че са пробили по-дълбоко от всякога под Западноантарктическия леден щит

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

България Преди 9 часа

Движението на леките автомобили в участъка се осъществява единствено в аварийната лента

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg
1

Обезопасяването на стълбове намалява смъртността при птиците

sinoptik.bg
1

Интерактивна карта на Източни Родопи

sinoptik.bg

Любимката на Холивуд: Дженифър Лав Хюит на 47 и няколко тайни, които не знаете за нея

Edna.bg

Сезонът на затъмненията носи срив във връзките: 4 зодии са на прага на раздяла

Edna.bg

Реал Мадрид стъпи накриво - Осасуна разплака "белия балет"

Gong.bg

Черно море Тича се наложи над Балкан в трилър и е на финал за Купата

Gong.bg

Компенсации след сметките за тока: Обезщетения за домакинствата, но след проверка на жалба

Nova.bg

Какво ще реши ВСС за Борислав Сарафов: Експерти по конституционно право с позиция кой може да го отстрани

Nova.bg