Извънредни мерки в "Елените" заради очакваните валежи

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

С ъс заповед на областния управител на Бургас Владимир Крумов се въвеждат извънредни мерки във ваканционното селище Елените заради очакваните валежи днес.

Ограничават напълно достъпа до "Елените"

От 15.00 часа достъпът до селището ще бъде ограничен. Забраната за пребиваване на територията ще остане в сила до второ нареждане.

Междувременно екипи на Регионалната екоинспакция и Басейнова дирекция ще направят оценка на екологичната обстановка и на качеството на питейната вода там, предаде БНР.

Заповедта на областния управител Владимир Крумов има за цел да се гарантира максимална сигурност на населението.

Бедственото положение на територията на община Несебър остава в сила

Предупреждение е отправено и към всички кметове по Южното Черноморие, каза Владимир Крумов:

"Дали сме изрични нови указания на кметовете на общини и малки населени места отново да обходят районите си, да предупредят живеещите в опасни зони, които са били заливани и преди и могат да бъдат залети, да се преместят на втория етаж да нощуват или в понеселник срещу вторник и сряда да нощуват при близки и роднини в по-високи места".

"С оглед на очакванията за нови обилни валежи, тъй като почвата е вече напоена, много бързо може да се вдигне вълна", отбеляза още Владимир Крумов.

Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

На всички евакуирани от курорта Елените е осигурен подслон и грижа.

Областният управител ще задейства системата BG-Alert за бързо оповестяване на забраната за достъп в района на селището.

По разпореждане на премиера Росен Желязков до вторник всички министерства трябва да докладват готовността си по изпълнение на трите основни документа, свързани с бедствията.

Зафиров: Работим по това пострадалите от наводненията да получат обезщетения и помощи

Търси се и допълнителен механизъм за подпомагане на пострадалите от природните стихии по Черноморието, информира NOVA. Извън обезщетението в размер на 1914 лева, както и еднократната помощ за закупуване на унищожени електроуреди, се обсъжда вариант държавата да осигури и допълнителни 3000 лева за пострадалите от наводненията.