Любопитно

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Учените казват, че са пробили по-дълбоко от всякога под Западноантарктическия леден щит

21 февруари 2026, 14:49
Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха
Източник: istock

У чените казват, че са пробили по-дълбоко от всякога под Западноантарктическия леден щит, надничайки милиони години назад, за да разкрият признаци, че някога е бил, поне отчасти, открит океан.

Според международния екип от 29 изследователи, обширното пространство се очаква да съдържа достатъчно лед, за да повиши световното морско равнище с четири до пет метра.

Чрез пробиване през леда и седимента отдолу, те извлекли проби, показващи какво е било преди 23 милиона години.

Надеждата е, че чрез изучаване на това как се е топил леда в миналото на Земята, те могат да определят факторите, които са довели до отдръпването му, включително температурата на океана по това време.

Това може да помогне да се определи колко бързо ще се топи ледената покривка в бъдеще в условията на затоплящ се климат на Земята.

„Сателитните наблюдения през последните десетилетия показват, че ледената покривка губи маса с ускоряващи се темпове, но има несигурност относно повишаването на температурата, което би могло да предизвика бърза загуба на лед“, казаха те в доклад, публикуван в сряда, след първоначалните им наблюдения.

„Досега моделистите на ледени покривки са разчитали на геоложки записи от по-далечни райони“.

Те са пробили през 523 метра лед и 228 метра древни скали и кал в Crary Ice Rise на ледения шелф на Рос, съобщи екип, ръководен от Earth Sciences New Zealand, Университета Виктория в Уелингтън и Antarctica New Zealand.

„Морски организми“

„Част от утайките са типични за отлагания, които се срещат под ледена покривка, каквато имаме днес при Crary Ice Rise“, каза съ-главният учен Моли Патерсън от университета Бингхамтън в САЩ.

Но те откриха и фрагменти от черупки и останки от морски организми, които се нуждаят от светлина – материал, по-типичен за открит океан, леден шелф, плаващ над океана, или граница на леден шелф с откъсващи се айсберги, каза Патерсън.

Учените вече смятали, че регионът някога е бил открит океан, което показва отдръпване на ледения шелф Рос и потенциално срутване на Западноантарктическия леден щит.

Но имаше неяснота кога това се случи.

Новият запис предоставя последователности от условията на околната среда във времето и директни доказателства за наличието на открит океан в този регион, каза Патерсън.

Хю Хорган, съ-ръководител на проекта от университета Виктория в Уелингтън, заяви, че първоначалните индикации са, че пробите обхващат последните 23 милиона години.

Това включва периоди, когато средните глобални температури на Земята са били значително по-високи от два градуса по Целзий спрямо прединдустриалните времена, каза Хорган.

Сондажите приключиха през януари, а проби от ядката бяха транспортирани от Crary Ice Rise на повече от 1100 километра (680 мили) през ледения шелф Рос до базата Скот, откъдето ще бъдат изпратени в Нова Зеландия за допълнителен анализ.

Източник: sciencealert    
Западноантарктически леден щит Пробиване през леда Открит океан Повишаване на морското равнище Изменение на климата Миналото на Земята Морски организми Топене на лед Научни изследвания Седименти
Последвайте ни
Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

Странната болест, която уби половин милион души и след това внезапно изчезна

Странната болест, която уби половин милион души и след това внезапно изчезна

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Nissan Micra се завръща на пазара, но като електромобил и съответните цени

Nissan Micra се завръща на пазара, но като електромобил и съответните цени

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Инцидент с лодка край остров Крит, най-малко трима са загинали

Инцидент с лодка край остров Крит, най-малко трима са загинали

Свят Преди 39 минути

Смята се, че жертвите са мигранти

Фицо заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

Фицо заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

Свят Преди 45 минути

Причината - спор за доставките на петрол

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание

Свят Преди 1 час

Причината е участието им в масовите антиправителствени протести

ИТН иска прокуратурата да провери оказва ли Емил Дечев натиск за оставки в МВР по случая "Петрохан"

ИТН иска прокуратурата да провери оказва ли Емил Дечев натиск за оставки в МВР по случая "Петрохан"

България Преди 1 час

Министърът вече призова за оттеглянето на хора на ръководни постове във ведомството

Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

България Преди 1 час

Навсякъде има снеговалеж, а във високите части времето е мъгливо

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

България Преди 2 часа

Особено тежка бе ситуацията в Русенско заради зимната обстановка по пътищата

Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

България Преди 2 часа

Движението в района на Велико Търново се регулира от "Пътна полиция"

Русия обяви нова голяма победа в Източна Украйна

Русия обяви нова голяма победа в Източна Украйна

Свят Преди 2 часа

Станишев: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

Станишев: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

България Преди 3 часа

Бившият премиер и лидер на партията коментира служебния кабинет, изборите и бъдещето на левицата

,

Прогноза: Истински „робокопи“ ще патрулират по улиците до 2031 г.

Любопитно Преди 3 часа

Според професор Иван Сун истинските „робокопи“ ще могат да откриват, преследват и задържат заподозрени

Лошото време спря операцията по обследване на потъналия кораб край Маслен нос

Лошото време спря операцията по обследване на потъналия кораб край Маслен нос

България Преди 4 часа

В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

България Преди 4 часа

Вижте къде има затруднения в трафика

Пет изненадващи фактора, които ви пречат във фитнеса

Пет изненадващи фактора, които ви пречат във фитнеса

Любопитно Преди 5 часа

Ако вашата фитнес програма набляга на силата или интензивността, без да обръща еднакво внимание на мобилността, това може да доведе до вреден дисбаланс

"The Floor": 100 участници, игра за знания и битка, която ще превземе ефира

"The Floor": 100 участници, игра за знания и битка, която ще превземе ефира

Любопитно Преди 5 часа

Водещият Юлиан Костов посреща претендентите за победа тази вечер от 20:00 ч. по NOVA

<p>Две общини обявиха частично бедствено положение, залети пътища в Хасковско</p>

Две общини обявиха частично бедствено положение заради опасност от наводнения, залети пътища в Хасковско

България Преди 5 часа

В Ардино това се случва за седми път от началото на годината

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

Технологии Преди 6 часа

През последните няколко години броят на автоматизирани и интелигентни платформи, които използват интернет, се увеличава експоненциално. До степен, че става все по-трудно да се различни дали комуникираме с реален човек или поредния умен софтуер

Всичко от днес

От мрежата

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg
1

Обезопасяването на стълбове намалява смъртността при птиците

sinoptik.bg
1

Интерактивна карта на Източни Родопи

sinoptik.bg

Тайните паднаха: Лайза Минели разкрива бурния си живот и какво се случи с Лейди Гага пред цял свят

Edna.bg

Любов отвъд времето: Думите на Ерик Дейн към дъщерите му, които разтърсиха света

Edna.bg

На терена вместо в затвора: вратар, убил приятелката си, игра за Купата на Бразилия

Gong.bg

Добруджа - Монтана 1:0 /репортаж/

Gong.bg

Двама пострадаха при тежка катастрофа на „Тракия“ край Чирпан

Nova.bg

Камион от конвой на американската армия закъса в снега преди Дунав мост

Nova.bg