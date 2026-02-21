Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

У чените казват, че са пробили по-дълбоко от всякога под Западноантарктическия леден щит, надничайки милиони години назад, за да разкрият признаци, че някога е бил, поне отчасти, открит океан.

Според международния екип от 29 изследователи, обширното пространство се очаква да съдържа достатъчно лед, за да повиши световното морско равнище с четири до пет метра.

Чрез пробиване през леда и седимента отдолу, те извлекли проби, показващи какво е било преди 23 милиона години.

Надеждата е, че чрез изучаване на това как се е топил леда в миналото на Земята, те могат да определят факторите, които са довели до отдръпването му, включително температурата на океана по това време.

Това може да помогне да се определи колко бързо ще се топи ледената покривка в бъдеще в условията на затоплящ се климат на Земята.

„Сателитните наблюдения през последните десетилетия показват, че ледената покривка губи маса с ускоряващи се темпове, но има несигурност относно повишаването на температурата, което би могло да предизвика бърза загуба на лед“, казаха те в доклад, публикуван в сряда, след първоначалните им наблюдения.

„Досега моделистите на ледени покривки са разчитали на геоложки записи от по-далечни райони“.

Те са пробили през 523 метра лед и 228 метра древни скали и кал в Crary Ice Rise на ледения шелф на Рос, съобщи екип, ръководен от Earth Sciences New Zealand, Университета Виктория в Уелингтън и Antarctica New Zealand.

„Морски организми“

„Част от утайките са типични за отлагания, които се срещат под ледена покривка, каквато имаме днес при Crary Ice Rise“, каза съ-главният учен Моли Патерсън от университета Бингхамтън в САЩ.

Но те откриха и фрагменти от черупки и останки от морски организми, които се нуждаят от светлина – материал, по-типичен за открит океан, леден шелф, плаващ над океана, или граница на леден шелф с откъсващи се айсберги, каза Патерсън.

Учените вече смятали, че регионът някога е бил открит океан, което показва отдръпване на ледения шелф Рос и потенциално срутване на Западноантарктическия леден щит.

Но имаше неяснота кога това се случи.

Новият запис предоставя последователности от условията на околната среда във времето и директни доказателства за наличието на открит океан в този регион, каза Патерсън.

Хю Хорган, съ-ръководител на проекта от университета Виктория в Уелингтън, заяви, че първоначалните индикации са, че пробите обхващат последните 23 милиона години.

Това включва периоди, когато средните глобални температури на Земята са били значително по-високи от два градуса по Целзий спрямо прединдустриалните времена, каза Хорган.

Сондажите приключиха през януари, а проби от ядката бяха транспортирани от Crary Ice Rise на повече от 1100 километра (680 мили) през ледения шелф Рос до базата Скот, откъдето ще бъдат изпратени в Нова Зеландия за допълнителен анализ.