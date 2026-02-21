Унгария блокира €90 млрд. заем от ЕС за Украйна

У нгария ще блокира планиран заем на Европейския съюз за Украйна в размер на 90 млрд. евро, докато не бъде възобновен потокът на руски петрол по петролопровода „Дружба“, заяви външният министър на Унгария, цитиран от Асошиейтед прес.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, след като по думите на украински представители руска атака с дрон е повредила петролопровода „Дружба“, който пренася руски суров петрол през украинска територия към Централна Европа.

Унгария и Словакия, които получиха временно изключение от политика на ЕС, забраняваща вноса на руски петрол, обвиниха Украйна – без да представят доказателства – че умишлено бави доставките. Двете страни прекратиха тази седмица доставките на дизелово гориво за Украйна заради прекъсването на потока петрол.

Във видео, публикувано в социалните мрежи в петък вечерта, външният министър Петер Сиярто обвини Украйна, че „изнудва“ Унгария, като не възобновява доставките. Той каза, че правителството му ще блокира мащабен безлихвен заем, одобрен от ЕС през декември, за да помогне на Киев да покрие военните и икономическите си нужди през следващите две години.

„Няма да отстъпим пред този шантаж. Ние не подкрепяме войната на Украйна, няма да плащаме за нея“, заяви Сиярто. „Докато Украйна блокира възобновяването на доставките на петрол за Унгария, Унгария ще блокира решения на Европейския съюз, които са важни и благоприятни за Украйна.“

Решението на Унгария да блокира ключовото финансиране беше взето два дни след като тя спря доставките на дизелово гориво за своята воюваща съседка и само дни преди четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия.

Почти всяка страна в Европа значително намали или напълно прекрати вноса на руски енергоносители, след като Москва започна войната си срещу Украйна на 24 февруари 2022 г. Въпреки това Унгария и Словакия – и двете членки на ЕС и НАТО – запазиха, а дори увеличиха доставките на руски петрол и газ.

Унгарският премиер националист Виктор Орбан отдавна твърди, че руските изкопаеми горива са незаменими за икономиката на страната и че преминаването към енергия от други източници би довело до незабавен икономически срив – аргумент, който някои експерти оспорват, отбеляза АП.

Днес словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че страната му ще спре да предоставя на Украйна аварийни доставки на електроенергия, ако до понеделник по „Дружба“ не потече петрол. Началникът на кабинета на Орбан – Гергей Гуяш – заяви по-рано тази седмица, че и Унгария проучва възможността да прекрати доставките си на електроенергия за Украйна.

Не всички 27 държави от ЕС се съгласиха да участват в пакета за заем от 90 млрд. евро за Киев. Унгария, Словакия и Чехия се противопоставиха на плана, но беше постигната договореност, при която те не блокираха заема и им беше обещана защита от евентуални финансови последици.