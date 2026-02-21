Свят

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Пожар и разрушения има в пет частни къщи, в жилище блок от 4 апартамента, както и в няколко гаража, опожарени са и няколко коли, информира областният управител

21 февруари 2026, 15:17
Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса
Източник: БТА

Д вама души пострадаха в резултат на масирана нощна атака с дронове в Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"През нощта врагът масирано атакува Одеса с дронове. Щети са нанесени по обекти на гражданската и енергийната инфраструктура", се посочва в съобщението на Кипер.

Пожари, жертви и разрушения след масирана руска атака с дронове сещу Одеса

Пожар и разрушения има в пет частни къщи, в жилище блок от 4 апартамента, както и в няколко гаража, опожарени са и няколко коли, информира областният управител.

"Частично е разрушен градски лицей, както и щети по складовете на енергийна компания. Избухналите пожари бързо са потушени от спасителите", казва още Олег Кипер.

Масирана среднощна атака в Одеса: Отекнаха силни взривове, има пострадали

Всички съответни служби работят на терен.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: Светлана Драгнева/БТА    
атака с дронове Одеса пострадали гражданска инфраструктура енергийна инфраструктура пожари разрушения жилища лицей българи в Одеска област
