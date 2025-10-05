Военни със специализирана техника помагат за разчистването в района на "Елените"

В оеннослужещи от Военноморските сили (ВМС) и от Командването за логистична поддръжка (КЛП) и днес участват в дейностите по ликвидиране на последствията от наводненията в област Бургас. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

Военнослужещите от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби и Военноморска база – Бургас, и от Транспортен батальон към КЛП в Бургас оказват помощ със специализирана техника за почистване на публичната инфраструктура и осигуряване на достъп до обществени сгради в най-засегнатите части на ваканционно селище Елените.

Личен състав от ВМС участва и в кризисния щаб, който действа в района на град Свети Влас, добавиха от министерството.

Включването на Въоръжените сили във възстановяването на района от пораженията, нанесени от проливните дъждове, е част от третата мисия на Българската армия в помощ на населението – „Принос към националната сигурност в мирно време“. Тя се изпълнява 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, с организирана човешка сила и военна техника. Това представлява оказване на помощ на населението в мирно време за овладяване или преодоляване на последствията от бедствия, обясниха от МО и посочиха, че Българската армия остава в пълна готовност да изпрати допълнителни сили и средства и да продължи мисията си в помощ на населението.

Военнослужещи от Военноморските сили и Командването за логистична поддръжка и вчера оказаха помощ за разчистването в района на Елените.