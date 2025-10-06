Активираха BG Alert в района на "Елените"

В следствие на силните валежи започна евакуация на жителите на Ваканционно селище „Елените“.

О бластният управител на област Бургас Владимир Крумов активира системата за ранно предупреждение BG-Alert за района на вилно селище "Елените". Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Извънредни мерки в "Елените" заради очакваните валежи

"В следващите 24 часа всички, намиращи се в района на селището, ще получават съобщение със следния текст: "Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до в.с. Елените, общ. Несебър, се ограничава днес в 15:00 часа! Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност!"

Ограничават напълно достъпа до "Елените"

Мярката се предприема превантивно във връзка с очаквани обилни валежи и с цел гарантиране безопасността на всички в района.

От Кризисния щаб призовават гражданите да спазват стриктно указанията на МВР и Пожарната.

Бедственото положение на територията на община Несебър остава в сила

Вследствие на компрометираната инфраструктура в района на ваканционно селище "Елените", силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, се ограничава достъпът до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението, съобщиха вчера от пресцентъра на Областна администрация - Бургас.