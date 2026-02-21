В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

България

21 февруари 2026, 10:24
О ранжев код за валежи от дъжд и сняг е обявен за днес за девет области в страната, съобщиха на сайта си от НИМХ. Предупреждението е за областите Кърджали, Хасково, Стара Загора, Габрово,  както и за части от Пловдив, Ямбол, Смолян, Велико Търново и Сливен. 

НИМХ обяви жълт код за дъжд и снеговалежи за областите Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен, както и за някои населени места в областите  Бургас, Велико Търново, Пловдив,  Сливен и Смолян.

По автомагистрала "Тракия" движението се осъществява бавно заради обилния снеговалеж и намалената видимост.

260 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Сняг вали в 14 области.

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите „Рожен“, „Превала“, както и за част от републиканските пътища в областите Русе, Смолян, Разград и Шумен. Ограничения са въведени  в участъци от път I-5 Русе–Бяла, I-2 Русе–Разград–Шумен.

В област София временно продължава да ограничено преминаването по път II-82 София – Самоков в участъка при „Златна рибка“. Причината е паднала скална маса върху пътното платно. Обходното трасе е по път III-181 Бистрица – Железница – Ярема – Самоков.

Каква е ситуацията по области

  • Великотърновско

Проблеми със снега във Великотърновско на международния път Русе - Свиленград. Тир закъса в канавката на трасето край село Покраище.

Опашки от камиони се образуваха в северната част на Прохода на Републиката край село Въглевци. По пътя София - Варна се пътува бавно - в Ловешко и района на Севлиево. 

  • Пловдивско

Временно затвориха за движение дефилето от село Варвара до Гара Костандово. Причината е паднали на няколко места камъни и скална маса, както и опасност от падането на нови в резултат на обилните валежи от дъжд. пътя ще бъде отворен отново след като бъде почистен и стане възможно безопасното преминаване на автомобили по него.

За обходен маршрут може да се използва Пещера-Батак-Ракитово - Гара Костандово - Велинград. Пътя Белово-Юндола също може да се използва, като обходен. Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са позиционирани и от двете страни на трасето и пренасочват автомобилите.

  • Разградско

Суграшица вали в област Разград и усложнява пътната обстановка, като на места има закъсали тежкотоварни автомобили. Няма затворени пътища, но движението по отделни участъци е затруднено, предава NOVA.

Два тира са закъсали на изкачването на баира към село Осенец и възпрепятстват нормалното преминаване на превозните средства. Подобна е ситуацията и в района на Дервента, където тежкотоварни камиони не могат да изкачат баира и създават временни затруднения. На терен работят 15 машини за почистване и обработка на настилките. От Областното пътно управление призовават водачите да се движат с повишено внимание и със съобразена с метеорологичните условия скорост.

  • Русенско
  • Републиканският път Русе – Бяла е временно затворен за товарни автомобили над 10 тона заради снегонавявания по трасето и множество закъсали камиони, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Граничният пункт между Русе и Гюргево е проходим в зимни условия, независимо от опашките от изчакващи автомобили от двете страни на Дунав мост.

От АПИ информираха за временно ограничения по пътя между Русе и Разград заради аварирал тир. Снежната покривка е над 10 сантиметра, а температурата - минус 2,6 градуса. Духа североизточен вятър със скорост до 18 метра в секунда или 64 км в час.

На терен са над 40 специализирани машини, които почистват и обработват срещу обледяване над 500 км републиканска пътна мрежа в региона. 

Няма информация за населени места без ток, вода и телекомуникации. Обстановката се следи непрекъснато.

Още два републикански пътя са затворени за тежкотоварния трафик. Става дума за пътищата Русе – Разград – Шумен и Русе – Бяла. Трасето Русе – Разград – Шумен е непроходимо за камиони над 12 тона и двете посоки, поради снеговалеж и снегопочистване. Това важи и за двете посоки.

В град Русе пък осем линии от градския транспорт са спрени заради обледени пътища и обработването им.

  • Смолянско

Около 15 см е новият сняг в Пампорово, а общата снежна покривка в курорта е близо 70 см, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК. 

Временно е ограничено движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала и Рожен, припомнят от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Машини разчистват и обработват пътищата в област Смолян след падналия през нощта нов сняг. Пътищата в района са мокри и хлъзгави.

За днес в област Смолян е обявен оранжев и жълт код за валежи от сняг и дъжд.

  • София

Обработки срещу заледяване на уличната мрежа започнаха в София след падналия снеговалеж, съобщиха от Столична община. Първите дейности са стартирали в 5:30 часа в район "Панчарево", като впоследствие са обхванати и районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър".

Приоритетно се обработват улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел. В район "Кремиковци" се третират и пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, "Ботунец", Челопечене и "Враждебна".

Автобусите от линия №63 не достигат крайната си точка и обръщат на местността Бялата чешма. Мярката е въведена с цел гарантиране на безопасността на пътниците и водачите при влошените зимни условия.

