Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички

На този етап при нас няма информация за хора, които имат нужда от помощ някъде в страната, заяви главният комисар

4 октомври 2025, 09:53
Проходът "Петрохан" остава затворен, има опасност от падащи клони и дървета
След потопа: Описват щетите в "Елените", започва разчистване
Очакват ни облаци и дъжд в събота, но в неделя - слънчево облекчение
Ето кой е граничният полицай, загинал в Елените
Шестокласниците се явиха на Национално входно ниво по математика
Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България
ЕК одобри плащане за България по НПВУ
Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна

Х ората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички. Това каза в ефира на NOVA главен комисар Александър Джартов - директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" 

"На този етап при нас няма информация за хора, които имат нужда от помощ някъде в страната. Най-критично беше в "Елените". Колегите работеха до късно, за да могат да евакуират всички, за които имаше потенциална опасност. Продължава работата там по разчистване и обезопасяване на селищата", обясни Джартов.

"Евакуирахме около 100 човека в цялата страна, основно бяха в "Елените". Другото място, в което се налагаше евакуация, беше Царево. Предвид високите води, които навлизаха, част от хората имаха притеснения да не бъдат залети. Пре 2023 година имаше тежко наводнение там, така че те бяха евакуирани основно с превантивна цел", каза той.

По думите му е имало затруднения с евакуацията на някои хора в "Елените", но работещите на терен са се справили отлично. 

"За изминалото денонощие работихме по над 400 сигнали. 340 от тях бяха свързани с реагиране, вследствие на тежките метеорологични условия. Основно ставаше въпрос за отстраняване на предмети и опасни дървета, които бяха паднали. Всичко останало беше свързано с евакуация, отводняване и обезопасяване на сгради", коментира Джартов.

"На този етап екипите на терен са сравнително малко. Днес ще бъдат съсредоточени основно в "Елените", каза главният комисар. 

"Евакуираните хора бяха настанени в комплекси на място, както и в общински обекти, за да имат добри условия, осигурена е вода и храна. Когато аз отидох, ситуацията беше изключително тежка. Оказа се, че имаме втора вълна след първата, която нанесе тежките поражения. Имаше и изключително интензивен валеж, но след втората вълна нямаше непосредствена опасност. Въпреки това колегите останаха на място", сподели той.

Джартов посочи, че предстои да бъдат оценени материалните щети, които със сигурност са значителни.

"Комисия, която се назначава от кмета на общината, ще обходи цялата засегната зона и ще оцени щетите. Основно са автомобили, но има засегната инфраструктура и сгради". 

Той добави, че в петък не е имало опасност от срутване на сгради, но днес те отново ще бъдат оценени, за всеки случай.

По думите му хората в "Елените" са били предупредени, но вълната е дошла неочаквано за всички.

"Към 11:00 часа обстановката в област Бургас започна да се нормализира, но около 11:20 започнахме да получаваме съобщения по 112 от граждани, които виждат изключително висока вълна, която възпрепятства тяхната евакуация и ги застрашава. Тогава от областния управител беше задействан BG-Alert, за да бъдат предупредени хората", обясни Джартов.

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

🌧️ Какво се случи в петъчния ден

Проливни дъждове и преливане на дерета предизвикаха наводнение в курортното селище "Елените", край Черноморското крайбрежие. 

Вследствие на водния напор бяха засегнати жилищни сгради, подземни помещения, инфраструктура, пътища, автомобили и дървета. 

В един от хотелите подземният етаж беше залят — в този момент беше открито тяло на мъж, който е загинал вследствие на приливна вълна. 

Освен тази жертва, загинаха още двама човека — спасители, които са участвали в разчистването и помощта. 

🆘 Евакуация и помощ

Беше задействана система BG-ALERT, с призив към гражданите да се качат на по-високи етажи и да се евакуират. 

Над 200 души бяха евакуирани от наводнените райони. 

Пострадали — включително с наранявания по крайниците — бяха настанени временно в хотели и в сградата на кметството. 

Бяха мобилизирани множество екипи — пожарна, „Гражданска защита“, полиция и жандармерия — за овладяване на ситуацията.

⚠️ Щети и опасности

Електроподаването в Елените бе прекъснато. 

Автомобили бяха завлечени към морето, разследвания се провеждат с дрон. 

Пътищата бяха блокирани, растителност и клони паднаха, настилки са разрушени. 

Властите предупредиха, че следващите часове са критични, особено при нови валежи и обявиха бедствено положение в общините Царево, Бургас и Несебър.

След потопа: Описват щетите в "Елените", започва разчистване

