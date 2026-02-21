Ивайло Калушев е бил радиолюбител? Нови детайли по случая "Петрохан"

П рез седмицата нови разкрития бяха представени по случая „Петрохан“. Според разследващите все по-вероятна е версията за общо четири самоубийства и две убийства в групата на Ивайло Калушев. МВР разпространи записи от камерите в хижата, на които загиналите мъже изпълняват ритуали, които според разследващите приличат на поклони пред сочения за лидер Калушев. По информация на МВР няма данни сред мъртвите да е имало действащ агент на ДАНС.

Оскъдна обаче остава информацията около тройната смърт в кемпера, намерен в близост до връх Околчица. Сред множеството занимания на рейнджърите, интервюта на бивши членове на групата разкриват, че Ивайло Калушев е бил радиолюбител, пише БНТ.

Кои са радиолюбителите у нас?

Какви са техните интереси и каква е причината да се поддържа жив този спорт?

Виктор Ценков посочва: „Един от основните елементи на радиолюбителството е слушателската дейност.“

Венцислав Георгиев допълва: „Радиолюбителството е един много успешен трамплин към живота нататък.“

По думите на Ценков: „Никой, поне от моите познати, не го познава.“

Радиолюбителството, или още хам радио, е едновременно хоби и спорт. Основната тръпка в него е осъществяването на връзка с често напълно непознати хора, дори и в другия край на планетата. Подобно на всяка друга радиокомуникация, то се разпространява чрез вълни на определени честоти. Службите за сигурност, навигацията, телевизията, мобилните телефони и такситата разполагат със собствени честотни диапазони.

Виктор Ценков обяснява: „От над 100 години вече има това хоби. Международният радиолюбителски съюз е основан през 1925 година в Сорбоната, във Франция. Първият български радиоклуб е основан през 1926 година и тази година ще се честват 100 години. Технологично не се различава използването за търговска дейност от службите и радиолюбителите, но всеки си знае своето място.“

Венцислав Георгиев разказва: „Това е Радиоклубът на Техническия университет в София. Той е основан през 60-те години на миналия век. Позивната му, с която той се идентифицира в ефир, е LZ1KDP, което означава Клуб на държавната политехника – така се е казвал Техническият университет по времето, когато е бил основан радиоклубът.“

Той пояснява още: „Както се вижда надписът LZ1KDP, първите две букви се наричат префикс на радиостанцията, с която тя излиза в ефир, и LZ означава радиостанция, която се намира в България. (…) Може би много от вашите зрители са виждали, че на опашките на българските самолети пише LZ.“

Радиостанция в кемпера край Околчица

С подобна дейност се е занимавал и Ивайло Калушев. В интервю пред Мария Черешева негов бивш ученик разказва, че Калушев се е интересувал от хам радио, а в открития край Околчица кемпер е имало и система за радиопредаване.

Виктор Ценков коментира: „Имам така неофициална информация. Според мен е бил радиолюбител. Още повече някъде се промъкна съобщение, че в кемпера е имало радиостанция.“

На въпрос дали някога е успял да се свърже с него случайно, Ценков отговаря: „Не, и тук никой от познатите не.“

Радиолюбителите подчертават, че дейността им е изцяло в рамките на закона: „Ние се занимаваме с чисто радиолюбителска дейност като хоби. Примерно, радиолюбители има, които имат разрешения за ловци, АТВ-та, офроуд, които са станали радиолюбители, за да могат да ползват този тип комуникация официално. Но нямаме кой знае каква връзка с тях.“

Всеки радиолюбител трябва да притежава лиценз, за да може да упражнява хобито си. За целта Комисията за регулиране на съобщенията провежда специален изпит.

Виктор Ценков обяснява още: „Заради GDPR-а имената на радиолюбителите не се показват. Особено ако е цифрова станция, той не може да работи, без да се е регистрирал съответно. Там си има администриране на този тип връзки. И без да си покаже свидетелството, няма да го допуснат. И по същия начин много хора, много колеги, само слушат какво става. И ако някой види някъде интересна станция, се обаждат и правят връзка с нея.“

Дали Калушев или който и да било друг човек е радиолюбител, не е толкова ключово само по себе си. Наличните умения обаче могат да послужат и за други цели.

„Слушането не е забранено. Всеки може да слуша навсякъде“, казва Ценков.

На въпрос дали това означава, че могат да се слушат честотите на службите, той отговаря: „Стига да може да чуете, да. Те са вече скрамблирани. Няма законово ограничение да слушате всичките честоти. Няма никакъв проблем. Ако може да разкодирате, да, може да чуете какво си говорят.“