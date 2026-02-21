България

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

Особено тежка бе ситуацията в Русенско заради зимната обстановка по пътищата

21 февруари 2026, 13:10
Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

Станишев: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

Лошото време спря операцията по обследване на потъналия кораб край Маслен нос

В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

Обилен снеговалеж в София, има промяна в маршрута на градския транспорт

Подгответе се за зима: Обилни валежи от сняг през уикенда

Свлачище затвори пътя София – Самоков

З имата скова България и усложни обстановката в редица райони на страната. Обилният снеговалеж и силният вятър доведоха до затворени пътища, закъсали тежкотоварни автомобили и частично бедствено положение в няколко общини.

Особено тежка бе ситуацията в Русенско. Рано сутринта бяха затворени два основни пътя от Русе - в посока Бяла, Плевен и София, както и трасето Русе - Разград - Варна. По-късно движението към Разград и Шумен беше възстановено, след като пътят беше почистен.

Напрежение се създаде и в района на "Дунав мост", където десетки камиони изчакваха преминаване. Част от тежкотоварните превозни средства не успяха да преодолеят естакадата преди съоръжението. Сред закъсалите се оказа и камион от конвой на американската армия, който блокира движението непосредствено преди моста и се наложи да бъде изтеглен, предаде NOVA.

Силният вятър със скорост между 70 и 90 км/ч създаде сериозни навявания. Десетки тирове закъсаха както в района на Русе, така и по пътя Русе - Бяла, което допълнително затрудни работата на снегопочистващите машини. Общо 40 машини работят на територията на областта. Екипи на полицията дежурят на входно-изходните артерии и предупреждават водачите да не предприемат пътуване без подходяща подготовка за зимни условия.

Сериозни затруднения имаше по международния път Е79 между Ботевград и Враца, където автомобили закъсаха заради натрупания сняг. Движението по главния път София - Варна също беше силно затруднено. В същото време нивата на водата в много реки се повишиха до критични стойности. Частично бедствено положение беше обявено в Ардино и в община Гълъбово.

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

Прогноза: Истински „робокопи“ ще патрулират по улиците до 2031 г.

Националният съвет на БСП избра нов състав на Изпълнителното бюро

Странната болест, която уби половин милион души и след това внезапно изчезна

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

Защо котките ги е страх да слизат от дървета

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Преди 1 ден
Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

България Преди 18 минути

Навсякъде има снеговалеж, а във високите части времето е мъгливо

Пет изненадващи фактора, които ви пречат във фитнеса

Любопитно Преди 3 часа

Ако вашата фитнес програма набляга на силата или интензивността, без да обръща еднакво внимание на мобилността, това може да доведе до вреден дисбаланс

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

Технологии Преди 4 часа

През последните няколко години броят на автоматизирани и интелигентни платформи, които използват интернет, се увеличава експоненциално. До степен, че става все по-трудно да се различни дали комуникираме с реален човек или поредния умен софтуер

Кой би могъл да оглави Иран след евентуална смяна на режима

Свят Преди 5 часа

Украински дронове удариха дълбоко в Русия, щети и ранени

Свят Преди 5 часа

На видеозапис се вижда голям стълб дим, издигащ се в небето

САЩ атакуваха кораб в Тихия океан, участвал в трафик на наркотици

Свят Преди 6 часа

При удара за загинали трима души

Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за генерален директор на БНТ

България Преди 6 часа

По случая вече е образувано дело

<p>Трагедия в Париж: Войник почина след стрелба в казарма</p>

Свят Преди 6 часа

Докато войниците играели игра, зареден пистолет произвел изстрел и куршумът го улучил в главата

Днес внимавайте с алкохола, вижте кой празнува имен ден

Любопитно Преди 6 часа

Православната църква почита паметта на преподобния Тимотей и на свети Евстатий Антиохийски, Изповедник

Конната артилерия на Вермахта нахлува в България

21 февруари: Тайният марш, който промени съдбата на България

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Орбан заплаши да блокира помощта от ЕС за Украйна

Свят Преди 14 часа

Орбан: Докато Украйна блокира петролопровода „Дружба“, Унгария ще блокира украинския военен заем

Закон може да извади Андрю от линията за наследяване на трона

Свят Преди 15 часа

Синът на покойната кралица Елизабет II в момента е осми в линията

Тръмп отговори на удара с мито от 10% за целия свят

Свят Преди 16 часа

Той заяви, че е „дълбоко разочарован“ от решението на Върховния съд на САЩ

Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт и почистване за кратко следващата седмица

България Преди 17 часа

Във вторник е предвиден ремонт на шахти

Вътрешният министър поискал оставката на главния секретар на МВР

България Преди 17 часа

За окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на президента

Най-големият самолетоносач на САЩ влезе в Средиземно море

Свят Преди 17 часа

Самолетоносачът премина през Гибралтарския проток

