„Къщата за кукли“ на Мерилин Монро се продава за 3,3 млн. долара

Бившият дом на Мерилин Монро в Палм Спрингс, известен като „Къщата за кукли“, се продава за 3,3 млн. долара, с 4 спални, 4 бани, басейн и панорамна гледка към планината Сан Хасинто

21 февруари 2026, 19:39
Източник: Getty Images

Б ившият дом на Мерилин Монро в Палм Спрингс излезе на пазара с цена от 3,3 милиона долара.

Известна като „Къщата за кукли на Мерилин Монро“, модернистичната резиденция от средата на XX век е била собственост на русокосата икона до смъртта ѝ през 1962 г. Построена само година преди трагичния край на звездата, къщата се намира в престижния квартал Виста Лас Палмас и предлага около 280 кв.м жилищна площ. Имотът разполага с четири спални и четири бани.

Проектът е дело на архитекта Шарл Дю Боа, а строителната компания Alexander Construction Company го реализира като емблематичен пример за стила, допринесъл за оформянето на архитектурния облик и привлекателността на града. През годините имотът е претърпял обновявания, но е съхранил характерния си винтидж дух.

„Предишните му собственици са били чувствителни към средата на века и са искали да направят нещо, което да се усеща като средата на века“, каза агентът по недвижими имоти Дейвид Емерсън пред Mansion Global.

Домът впечатлява с просторна всекидневна с камина, обособен кът за хранене и ретро полукръгъл бар, които подчертават характерния стил на епохата.

Плъзгащи се стъклени врати обграждат основното жилищно пространство и осигуряват директен достъп до вътрешен двор с басейн, джакузи и огнище, откъдето се разкрива панорамна гледка към планината Сан Хасинто.

Според TMZ настоящ собственик на имота е Ник Адлър, основател на компанията за облекло M Star Studios.

Мерилин Монро се превръща в един от най-емблематичните секссимволи на 50-те години на миналия век. Тя умира на 36-годишна възраст от предозиране с барбитурати в дома си в Брентвуд, Лос Анджелис.

Източник: nypost.com    
