Спешна евакуация на ваканционно селище Елените

Т ече евакуация във ваканционно селище Елените, задействана е системата BG-Alert с указания за незабавна евакуация и качване на високо.

Над 10 екипа на пожарната са на място.

Властите апелират жителите и гостите на района да следят съобщенията и да спазват указанията за безопасност.

В Бургас е в сила частично бедствено положение. Според данните на хидрометеорологичната станция във вилна зона Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд. Мостът там е пропаднал и няма достъп до вилната зона. В квартал „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.

Източник: BG-ALERT

В областта най-критична е обстановката в Царево. Тази сутрин там беше свикан Кризисният щаб.

Мостът над река Изгревска при село Изгрев, община Царево, е с компрометирана цялост. Поради това се затваря за движение републикански път II-99 Царево – Малко Търново, считано от изхода на Царево в посока Малко Търново.

Няколко екипа на жандармерията също са разпръснати в помощ на населението в региона. Един екип е ситуиран в подхода към къмпинг „Нестинарка“, за да не се допускат превозни средства към наводнения район. Друг екип е разположен край моста на село Арапя, където ситуацията също е сложна.

Припомняме, че по-рано днес системата беше задействана заради интензивни валежи и затваряне на пътя от Бургас до Созопол.

От община Царево обявиха бедствено положение на територията на общината, като вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони. Системата BG-Alert не беше активирана, а кметът на Царево заяви, че няма достъп до нея.

Хиляди столичани получиха предупреждение за опасност на мобилните си телефони чрез системата за ранно предупреждение BG-Alert, подписано от кмета на София. По-късно обаче се оказа, че той не е давал разрешение за разпространението му.

BG-ALERT е система за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития (бедствия, извънредни ситуации и други представляващи заплаха за живота, здравето или имуществото) чрез мрежите на мобилните оператори до крайните устройства на гражданите (мобилни телефони, таблети и някои смарт часовници), които поддържат технологията Cell Broadcast Service.

Временно се ограничава движението по автомагистрала "Хемус" в двете посоки поради снегопочистване, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-рано днес заради снегопочистване автомагистралата беше затворена в посока София. Затворен е и проходът Петрохан по път II-81 София - Монтана.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.