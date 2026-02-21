България

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

Експертите подчертават, че предозирането води до потискане на мозъчната активност и забавяне на жизнените функции

21 февруари 2026, 09:55
С лед като разследващите съобщиха, че в кръвта на Ивайло Калушев е установено наличие на фенобарбитал, екип на NOVA провери какво представлява този медикамент, в какви случаи се използва и какви ефекти може да предизвика. Към момента няма информация дали веществото е било приемано по медицински причини или с друга цел.

Между екстаза и летаргията: Какво откриха в кръвта на Ивайло Калушев

Медията е потърсила експерти, които не са обвързани с разследването, за да дадат повече яснота за действието на фенобарбитала.

Токсикологът доц. Маргарита Гешева посочва, че преди десетилетия интоксикациите с фенобарбитал са били значително по-чести.

„Докато преди 30 години фенобарбиталовата интоксикация беше ежедневие, сега имаме не повече от пет случая с отравяне или самоотравяне“, отбелязва тя.

По думите ѝ медикаментът в миналото се е използвал основно за лечение на епилепсия. С навлизането на по-съвременни антиепилептични лекарства обаче фенобарбиталът постепенно е изместен от терапевтичната практика.

„Това е медикамент, който се използваше преди всичко срещу епилепсия. Влязоха в терапията на неврологията много по-модерни медикаменти от други групи, които напълно го изместиха като антиепилептично средство“, обяснява Гешева.

Фенобарбиталът принадлежи към групата на барбитуратите и действа потискащо върху централната нервна система.

Според проф. Георги Момеков при прием на по-високи количества ефектът се развива постепенно и може да бъде тежък. „При по-голяма доза ефектът преминава през седация – успокояване, сън, обща анестезия или наркоза, кома и смърт“, посочва той.

Експертите подчертават, че предозирането води до потискане на мозъчната активност и забавяне на жизнените функции.

По думите на проф. Момеков ниски дози фенобарбитал могат да се съдържат и в някои комбинирани медикаменти. „Има ниски дози фенобарбитал в определени комбинирани продукти – аналгетици и успокоителни, но като цяло няма широка употреба. Там дозите са толкова ниски, че не будят притеснение“, пояснява той.

Доц. Гешева допълва, че таблетната форма на чист фенобарбитал практически отсъства в България. „Предлага се в комбинирани продукти, като белергамин, както и в ампулна форма“, уточнява тя.

Проверка на NOVA показва, че медикаментът не може да бъде закупен свободно от аптека. „Не може да се вземе лесно. Това е контролиран лекарствен продукт, който се отпуска по зелена рецепта. Не може просто да се поръча и да бъде получен“, обяснява фармацевт.

Проф. Момеков допуска, че ако веществото бъде набавено извън регламентирания ред, това би могло да стане от чужбина. „Вероятно, за да го има, трябва по някакъв начин да е закупен, възможно е от съседна държава“, коментира той.

Експертите са категорични, че фенобарбиталът има висок потенциал за развитие на зависимост. При продължителен прием може да се развие толеранс, което налага увеличаване на дозата за постигане на същия ефект.

Рязкото прекратяване на приема, особено след продължителна употреба, може да доведе до тежки симптоми на абстиненция, включително халюцинации.

Към този момент от разследването няма яснота при какви обстоятелства е установено наличието на фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев. Специалистите подчертават, че без конкретни данни за дозата, начина на прием и медицинската история не могат да се правят изводи за причинно-следствена връзка.

