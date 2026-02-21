Проучване: Продължителността на живота при хората все още не е достигнала предела си

П родължителността на живота при хората все още не е достигнала своя биологичен таван, съобщава уебсайтът „Live Science“. Това показва мащабно изследване, което обхваща 450 региона в 13 западноевропейски държави за периода 1992–2019 г. и проследява дългосрочните тенденции, без да се влияе от краткосрочни кризи като горещата вълна през 2003 г. или тежките грипни епидемии.

Резултатите сочат, че в най-успешните региони увеличението на продължителността на живота продължава със стабилни темпове – средно около два месеца и половина годишно при мъжете и около месец и половина при жените. Сред водещите зони през 2019 г. са части от Северна Италия, Швейцария и Испания, както и Париж и околните му департаменти. Там очакваната продължителност на живота достига 83 години за мъжете и 87 години за жените, без признаци за застой.

Източник: iStock/Getty Images

Картината обаче не е еднозначна. След средата на 2000-те години се наблюдава ясно разминаване между отделните региони. В изоставащи райони като Източна Германия, Валония в Белгия и части от Обединеното кралство напредъкът рязко се забавя, а на места почти спира. Европа постепенно се оформя като пространство на две скорости – авангардни региони с устойчив растеж и други, където динамиката отслабва.

Ключов фактор за това разделение е смъртността във възрастовата група 55–74 години. Докато детската смъртност остава ниска, а при хората над 75 години тенденцията продължава да се подобрява, именно при хората около и над 65 години спадът в смъртността се забавя. В някои региони рискът от смърт между 55 и 74 години дори нараства, което е достатъчно да прекъсне общата положителна тенденция.

Учените посочват, че зад тези процеси вероятно стоят фактори като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, липса на физическа активност и социално-икономически различия. Финансовата криза от 2008 г. също е допринесла за задълбочаване на регионалните неравенства.

Източник: iStock/Getty Images

Изследването подчертава, че бъдещият ръст на продължителността на живота зависи не толкова от биологични ограничения, колкото от социални, икономически и поведенчески фактори. Истинският въпрос не е само докъде можем да удължим живота, а и кои части на Европа ще успеят да го направят.