Любопитно

Проучване: Продължителността на живота при хората все още не е достигнала предела си

Именно при хората около и над 65 години спадът в смъртността се забавя

21 февруари 2026, 21:20
Проучване: Продължителността на живота при хората все още не е достигнала предела си
Източник: iStock/Getty Images

П родължителността на живота при хората все още не е достигнала своя биологичен таван, съобщава уебсайтът „Live Science“. Това показва мащабно изследване, което обхваща 450 региона в 13 западноевропейски държави за периода 1992–2019 г. и проследява дългосрочните тенденции, без да се влияе от краткосрочни кризи като горещата вълна през 2003 г. или тежките грипни епидемии.

Резултатите сочат, че в най-успешните региони увеличението на продължителността на живота продължава със стабилни темпове – средно около два месеца и половина годишно при мъжете и около месец и половина при жените. Сред водещите зони през 2019 г. са части от Северна Италия, Швейцария и Испания, както и Париж и околните му департаменти. Там очакваната продължителност на живота достига 83 години за мъжете и 87 години за жените, без признаци за застой.

Източник: iStock/Getty Images

Картината обаче не е еднозначна. След средата на 2000-те години се наблюдава ясно разминаване между отделните региони. В изоставащи райони като Източна Германия, Валония в Белгия и части от Обединеното кралство напредъкът рязко се забавя, а на места почти спира. Европа постепенно се оформя като пространство на две скорости – авангардни региони с устойчив растеж и други, където динамиката отслабва.

Ключов фактор за това разделение е смъртността във възрастовата група 55–74 години. Докато детската смъртност остава ниска, а при хората над 75 години тенденцията продължава да се подобрява, именно при хората около и над 65 години спадът в смъртността се забавя. В някои региони рискът от смърт между 55 и 74 години дори нараства, което е достатъчно да прекъсне общата положителна тенденция.

Учените посочват, че зад тези процеси вероятно стоят фактори като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, липса на физическа активност и социално-икономически различия. Финансовата криза от 2008 г. също е допринесла за задълбочаване на регионалните неравенства.

Източник: iStock/Getty Images

Изследването подчертава, че бъдещият ръст на продължителността на живота зависи не толкова от биологични ограничения, колкото от социални, икономически и поведенчески фактори. Истинският въпрос не е само докъде можем да удължим живота, а и кои части на Европа ще успеят да го направят. 

Източник: БГНЕС    
Продължителност на живота Западна Европа Регионални неравенства Смъртност Социално-икономически фактори Поведенчески фактори Биологичен таван Европейско изследване Две скорости Европа Здравословен начин на живот
Последвайте ни
Река излезе от коритото си в Димитровградско, евакуираха хора

Река излезе от коритото си в Димитровградско, евакуираха хора

Проучване: Продължителността на живота при хората все още не е достигнала предела си

Проучване: Продължителността на живота при хората все още не е достигнала предела си

Унгария блокира €90 млрд. заем от ЕС за Украйна

Унгария блокира €90 млрд. заем от ЕС за Украйна

Ивайло Калушев е бил радиолюбител? Нови детайли по случая

Ивайло Калушев е бил радиолюбител? Нови детайли по случая "Петрохан"

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Nissan Micra се завръща на пазара, но като електромобил и съответните цени

Nissan Micra се завръща на пазара, но като електромобил и съответните цени

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 2 дни
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 2 дни
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 2 дни
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трагедия в Сибир: Водолази извадиха телата на седем туристи от езерото Байкал

Трагедия в Сибир: Водолази извадиха телата на седем туристи от езерото Байкал

Свят Преди 1 час

Микробус пропадна под леда, един човек е оцелял; започна криминално разследване

Язовири изпускат вода заради обилните валежи у нас

Язовири изпускат вода заради обилните валежи у нас

България Преди 2 часа

Министър Иван Христанов инспектира състоянието на язовир Тополница и язовир Тракиец на територията на областите Пловдив и Хасково

10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен

10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен

България Преди 3 часа

670 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища

156 евро за член на СИК: ЦИК определи възнагражденията за изборите

156 евро за член на СИК: ЦИК определи възнагражденията за изборите

България Преди 4 часа

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 28 февруари 2026 г. до 3 май 2026 г.

Министърът на младежта и спорта присъства на Олимпийските игри в Милано-Кортина

Министърът на младежта и спорта присъства на Олимпийските игри в Милано-Кортина

България Преди 4 часа

Димитър Илиев ще присъства и на тържествената церемония по закриването на Олимпийските игри

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

България Преди 5 часа

Попов уточни, че все още не е получил отговор дали ще му бъде назначена охрана

CNN: Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия

CNN: Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия

Свят Преди 5 часа

Служители на американското разузнаване смятат, че Китай разработва ракети с множество бойни глави и тактически ядрени оръжия с ниска мощност за потенциално използване в регионални конфликти, особено в сценарии за Тайван

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

Любопитно Преди 5 часа

Принцесата на Уелс направи самостоятелна поява на мача Англия – Ирландия от „Шестте нации“ в Туикънъм, докато принц Уилям и децата отсъстваха, а визитата ѝ съвпадна с напрегнат момент за кралското семейство.

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Любопитно Преди 6 часа

Екипът установява, че част от органичните молекули, съхранени в древни марсиански скали, потенциално биха могли да бъдат свързани с минало присъствие на живи организми

Лора Христова с 14-о място в масовия старт по биатлон на Олимпиадата, Милена Тодорова е 20-а

Лора Христова с 14-о място в масовия старт по биатлон на Олимпиадата, Милена Тодорова е 20-а

България Преди 6 часа

Двете българки стреляха без грешка от първия легнал, като група от 16 състезателки се движеше в рамките на 4-5 секунди до второто посещение на огневия рубеж

Тръмп повишава митата на 15% след решението на Върховния съд

Тръмп повишава митата на 15% след решението на Върховния съд

Свят Преди 6 часа

Новото 10% вносно мито ще се прилага спрямо всички държави и ще влезе в сила „почти веднага“, заяви президентът на САЩ

Мицкоски: Северна Македония е жертва на тормоз в европейската интеграция

Мицкоски: Северна Македония е жертва на тормоз в европейската интеграция

Свят Преди 7 часа

Според него европейската интеграция на страната е може би единствен случай в Европа

Почина двугодишното момченце от Неапол с присадено увредено сърце

Почина двугодишното момченце от Неапол с присадено увредено сърце

Свят Преди 7 часа

Италианската премиерка Джорджа Мелони се обади във вторник на майката на момченцето и увери, че за него ще има справедливост

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

Свят Преди 7 часа

Военните варианти са най-новите признаци, че САЩ се подготвят за сериозен конфликт с Иран, ако дипломатическите усилия се провалят

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Свят Преди 7 часа

Пожар и разрушения има в пет частни къщи, в жилище блок от 4 апартамента, както и в няколко гаража, опожарени са и няколко коли, информира областният управител

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Любопитно Преди 7 часа

Учените казват, че са пробили по-дълбоко от всякога под Западноантарктическия леден щит

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg
1

Обезопасяването на стълбове намалява смъртността при птиците

sinoptik.bg
1

Интерактивна карта на Източни Родопи

sinoptik.bg

Любимката на Холивуд: Дженифър Лав Хюит на 47 и няколко тайни, които не знаете за нея

Edna.bg

Сезонът на затъмненията носи срив във връзките: 4 зодии са на прага на раздяла

Edna.bg

Реал Мадрид стъпи накриво - Осасуна разплака "белия балет"

Gong.bg

Черно море Тича се наложи над Балкан в трилър и е на финал за Купата

Gong.bg

Компенсации след сметките за тока: Обезщетения за домакинствата, но след проверка на жалба

Nova.bg

Какво ще реши ВСС за Борислав Сарафов: Експерти по конституционно право с позиция кой може да го отстрани

Nova.bg