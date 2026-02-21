САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

В оенното планиране на САЩ по отношение на Иран е достигнало напреднала фаза с варианти, включващи набелязване на конкретни лица като част от атака и дори преследване на промяна на режима Техеран, ако това бъде наредено от президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, позовавайки се на американски представители.

Стратегията на "лудия човек": Какво би било въздействието от атака на САЩ срещу Иран

Военните варианти са най-новите признаци, че САЩ се подготвят за сериозен конфликт с Иран, ако дипломатическите усилия се провалят. Миналата седмица Ройтерс съобщи, че американските военни се подготвят за pостоянна, продължаваща седмици операция срещу Иран, която може да включва удари по ирански обекти за сигурност, както и срещу ядрената инфраструктура.

Последните разкрития предполагат по-подробно и амбициозно планиране преди решението на Тръмп, който в последните дни публично изрази идеята за смяна на режима в Ислямската република.

Американските официални представители, които говореха при условие тяхната анонимност да бъде запазена, не предоставиха допълнителни подробности за това кои лица могат да се превърнат в мишени или как американската армия може да се опита да осъществи смяна на режима без наличието на многобройни сухопътни войски.

Планът за американски удар по Иран бил готов

Стремежът към смяна на режима би означавал поредна промяна в позицията на Тръмп, който по време на президентската си кампания обеща да се откаже от това, което той нарича провалена политика на предишните администрации, включваща военни действия за сваляне на правителствата в Афганистан и Ирак.

Тръмп струпа огромна военна мощ в Близкия изток, но по-голямата част от бойните способности са на борда на военни кораби и изтребители. Всяка мащабна бомбардировъчна кампания може да разчита и на подкрепата на базирани в САЩ бомбардировачи.

През първия си мандат Тръмп показа готовност да извършва целенасочени убийства, като одобри атака през 2020 г. срещу най-висшия генерал на Иран, Касем Сюлеймани, който ръководеше чуждестранното разузнаване и паравоенното крило на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), известно като елитните сили "Кудс".

Удар срещу Иран е възможно решение

През 2019 г. администрацията на Тръмп официална обяви КГИР за чуждестранна терористична организация, като това беше първият път, в който Вашингтон приложи тази класификация към въоръжените сили на друга държава.

Един от американските официални представители съобщи пред Ройтерс, че са убити най-малко 20 висши командири, включително началникът на генералния щаб на въоръжените сили на Иран, генерал-майор Мохамад Багери.

"Дванадесетдневната война и израелските удари срещу индивидуални цели наистина показаха полезността на този подход", заяви американският официален представител, който добави, че фокусът е бил върху лицата, участващи в командването и контрола на силите на КГИР.

Все пак официалният представител предупреди, че набелязването на конкретни лица изисква допълнителни разузнавателни ресурси. Убийството на конкретен военен командир би означавало да се знае точното му местонахождение и да се разбере кой друг може да бъде засегнат от операцията.

За служителите, които разговаряха с Ройтерс, не беше ясно каква разузнавателна информация имат САЩ за иранските лидери, които потенциално могат да се превърнат мишени.

Белият дом и Пентагонът не отговориха веднага на исканията за коментар.