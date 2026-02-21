Свят

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

Военните варианти са най-новите признаци, че САЩ се подготвят за сериозен конфликт с Иран, ако дипломатическите усилия се провалят

21 февруари 2026, 15:23
САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари
Източник: iStock photos/Getty images

В оенното планиране на САЩ по отношение на Иран е достигнало напреднала фаза с варианти, включващи набелязване на конкретни лица като част от атака и дори преследване на промяна на режима Техеран, ако това бъде наредено от президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, позовавайки се на американски представители. 

Стратегията на "лудия човек": Какво би било въздействието от атака на САЩ срещу Иран

Военните варианти са най-новите признаци, че САЩ се подготвят за сериозен конфликт с Иран, ако дипломатическите усилия се провалят. Миналата седмица Ройтерс съобщи, че американските военни се подготвят за pостоянна, продължаваща седмици операция срещу Иран, която може да включва удари по ирански обекти за сигурност, както и срещу ядрената инфраструктура. 

Последните разкрития предполагат по-подробно и амбициозно планиране преди решението на Тръмп, който в последните дни публично изрази идеята за смяна на режима в Ислямската република. 

Американските официални представители, които говореха при условие тяхната анонимност да бъде запазена, не предоставиха допълнителни подробности за това кои лица могат да се превърнат в мишени или как американската армия може да се опита да осъществи смяна на режима без наличието на многобройни сухопътни войски. 

Планът за американски удар по Иран бил готов

Стремежът към смяна на режима би означавал поредна промяна в позицията на Тръмп, който по време на президентската си кампания обеща да се откаже от това, което той нарича провалена политика на предишните администрации, включваща военни действия за сваляне на правителствата в Афганистан и Ирак. 

Тръмп струпа огромна военна мощ в Близкия изток, но по-голямата част от бойните способности са на борда на военни кораби и изтребители. Всяка мащабна бомбардировъчна кампания може да разчита и на подкрепата на базирани в САЩ бомбардировачи. 

През първия си мандат Тръмп показа готовност да извършва целенасочени убийства, като одобри атака през 2020 г. срещу най-висшия генерал на Иран, Касем Сюлеймани, който ръководеше чуждестранното разузнаване и паравоенното крило на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), известно като елитните сили "Кудс". 

Удар срещу Иран е възможно решение

През 2019 г. администрацията на Тръмп официална обяви КГИР за чуждестранна терористична организация, като това беше първият път,  в който Вашингтон приложи тази класификация към въоръжените сили на друга държава. 

Един от американските официални представители съобщи пред Ройтерс, че са убити най-малко 20 висши командири, включително началникът на генералния щаб на въоръжените сили на Иран, генерал-майор Мохамад Багери. 

"Дванадесетдневната война и израелските удари срещу индивидуални цели наистина показаха полезността на този подход", заяви американският официален представител, който  добави, че фокусът е бил върху лицата, участващи в командването и контрола на силите на КГИР. 

Все пак официалният представител предупреди, че набелязването на конкретни лица изисква допълнителни разузнавателни ресурси. Убийството на конкретен военен командир би означавало да се знае точното му местонахождение и да се разбере кой друг може да бъде засегнат от операцията.

За служителите, които разговаряха с Ройтерс, не беше ясно каква разузнавателна информация имат САЩ за иранските лидери, които потенциално могат да се превърнат мишени.

Белият дом и Пентагонът не отговориха веднага на исканията за коментар. 

Източник: Симеон Томов/БТА    
Военно планиране на САЩ Иран Смяна на режима Доналд Тръмп Военна атака Целенасочени убийства КГИР Ядрена инфраструктура Близък изток Конфликт САЩ-Иран
Последвайте ни

По темата

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

Лора Христова с 14-о място в масовия старт по биатлон на Олимпиадата, Милена Тодорова е 20-а

Лора Христова с 14-о място в масовия старт по биатлон на Олимпиадата, Милена Тодорова е 20-а

Тръмп обяви 10% глобални мита след решение на Върховния съд на САЩ

Тръмп обяви 10% глобални мита след решение на Върховния съд на САЩ

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Nissan Micra се завръща на пазара, но като електромобил и съответните цени

Nissan Micra се завръща на пазара, но като електромобил и съответните цени

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина двугодишното момченце от Неапол с присадено увредено сърце

Почина двугодишното момченце от Неапол с присадено увредено сърце

Свят Преди 1 час

Италианската премиерка Джорджа Мелони се обади във вторник на майката на момченцето и увери, че за него ще има справедливост

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Свят Преди 1 час

Пожар и разрушения има в пет частни къщи, в жилище блок от 4 апартамента, както и в няколко гаража, опожарени са и няколко коли, информира областният управител

Фицо заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

Фицо заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

Свят Преди 2 часа

Причината - спор за доставките на петрол

Националният съвет на БСП избра част от водачите на листи за изборите

Националният съвет на БСП избра част от водачите на листи за изборите

България Преди 2 часа

Председателят Крум Зарков ще води листата в 24 МИР

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание

Свят Преди 2 часа

Причината е участието им в масовите антиправителствени протести

ИТН иска прокуратурата да провери оказва ли Емил Дечев натиск за оставки в МВР по случая "Петрохан"

ИТН иска прокуратурата да провери оказва ли Емил Дечев натиск за оставки в МВР по случая "Петрохан"

България Преди 3 часа

Министърът вече призова за оттеглянето на хора на ръководни постове във ведомството

Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

България Преди 3 часа

Навсякъде има снеговалеж, а във високите части времето е мъгливо

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

България Преди 3 часа

Особено тежка бе ситуацията в Русенско заради зимната обстановка по пътищата

Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

България Преди 4 часа

Движението в района на Велико Търново се регулира от "Пътна полиция"

Русия обяви нова голяма победа в Източна Украйна

Русия обяви нова голяма победа в Източна Украйна

Свят Преди 4 часа

Станишев: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

Станишев: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

България Преди 4 часа

Бившият премиер и лидер на партията коментира служебния кабинет, изборите и бъдещето на левицата

,

Прогноза: Истински „робокопи“ ще патрулират по улиците до 2031 г.

Любопитно Преди 5 часа

Според професор Иван Сун истинските „робокопи“ ще могат да откриват, преследват и задържат заподозрени

Лошото време спря операцията по обследване на потъналия кораб край Маслен нос

Лошото време спря операцията по обследване на потъналия кораб край Маслен нос

България Преди 6 часа

В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

България Преди 6 часа

Вижте къде има затруднения в трафика

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

България Преди 6 часа

Експертите подчертават, че предозирането води до потискане на мозъчната активност и забавяне на жизнените функции

Пет изненадващи фактора, които ви пречат във фитнеса

Пет изненадващи фактора, които ви пречат във фитнеса

Любопитно Преди 6 часа

Ако вашата фитнес програма набляга на силата или интензивността, без да обръща еднакво внимание на мобилността, това може да доведе до вреден дисбаланс

Всичко от днес

От мрежата

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Обезопасяването на стълбове намалява смъртността при птиците

sinoptik.bg
1

Интерактивна карта на Източни Родопи

sinoptik.bg

Сезонът на затъмненията носи срив във връзките: 4 зодии са на прага на раздяла

Edna.bg

Тайните паднаха: Лайза Минели разкрива бурния си живот и какво се случи с Лейди Гага пред цял свят

Edna.bg

Министър Илиев след биатлона: Ще осигурим още по-добри условия за българските спортисти

Gong.bg

Официално! Отложиха Локомотив София - Септември

Gong.bg

Историческо участие: 14 и 20 място за българките в масовия старт на женския биатлон в Милано-Кортина

Nova.bg

Диана Дамянова: Служебният кабинет носи белези на силно влияние от Румен Радев

Nova.bg