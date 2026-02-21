България

Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

Движението в района на Велико Търново се регулира от "Пътна полиция"

21 февруари 2026, 12:22
С негорин от почистващата техника по републиканската пътна мрежа и лек автомобил се удариха край великотърновското Ново село, на пътя София - Варна. Пътното произшествие е станало малко преди обяд в събота.

По всяка вероятност снегоринът се е опитал да избегне удара от насреща идващия автомобил и е "скочил" в канавката, предава NOVA. Движението в района се регулира от "Пътна полиция".  

От АПИ по-рано съобщиха, че 260 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Сняг вали в 14 области. 

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите „Рожен“, „Превала“, както и за част от републиканските пътища в областите Русе, Смолян, Разград и Шумен. Ограничения са въведени  в участъци от път I-5 Русе–Бяла, I-2 Русе–Разград–Шумен.

В област София временно продължава да ограничено преминаването по път II-82 София – Самоков в участъка при „Златна рибка“. Причината е паднала скална маса върху пътното платно. Обходното трасе е по път III-181 Бистрица – Железница – Ярема – Самоков.

Междувременно в социалните мрежи беше разпространено видео, на което се вижда как пътници от градския автобус 120 са слезли да го бутат, защото е закъсал на затрупаното със снг пътно платно. Действието се развива на улица "Черковна".

Източник: NOVA    
