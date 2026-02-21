Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

Подгответе се за зима: Обилни валежи от сняг през уикенда

Обилен снеговалеж в София, има промяна в маршрута на градския транспорт

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

В капана на зимата: Затворени пътища, закъсали тирове и ограничено движение в страната

Станишев: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

С негорин от почистващата техника по републиканската пътна мрежа и лек автомобил се удариха край великотърновското Ново село, на пътя София - Варна. Пътното произшествие е станало малко преди обяд в събота.

По всяка вероятност снегоринът се е опитал да избегне удара от насреща идващия автомобил и е "скочил" в канавката, предава NOVA. Движението в района се регулира от "Пътна полиция".

От АПИ по-рано съобщиха, че 260 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Сняг вали в 14 области.

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите „Рожен“, „Превала“, както и за част от републиканските пътища в областите Русе, Смолян, Разград и Шумен. Ограничения са въведени в участъци от път I-5 Русе–Бяла, I-2 Русе–Разград–Шумен.

В област София временно продължава да ограничено преминаването по път II-82 София – Самоков в участъка при „Златна рибка“. Причината е паднала скална маса върху пътното платно. Обходното трасе е по път III-181 Бистрица – Железница – Ярема – Самоков.

Междувременно в социалните мрежи беше разпространено видео, на което се вижда как пътници от градския автобус 120 са слезли да го бутат, защото е закъсал на затрупаното със снг пътно платно. Действието се развива на улица "Черковна".