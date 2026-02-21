Майчиният език е основа на културната памет, каза министър Игнатов по повод Международния ден

М айчиният език е основа на културната памет и на личната идентичност, написа служебният министър на образованието и науката Сергей Игнатов в поздравителен адрес до членовете на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) в Международния ден на майчиния език. Министърът публикува поздравлението си във Фейсбук.

По думите му чрез майчиният се предават история, ценности и усещане за принадлежност.

"В условията на многоезична среда именно Вие сте тези, които създавате пространство, в което българската реч звучи уверено, естествено и достойно", посочва министърът.

"По повод празника на АБУЧ и Международния ден на майчиния език се обрьщам към Вас с искрено уважение и признателност. Вашият труд има стойност, която надхвърля рамките на учебната програма - той съхранява духовната връзка на децата с Бъгария и утвърждава авторитета на българското образование по света", отбелязва Сергей Игнатов.

Вашата всеотдайност, професионализъм и постоянство превръщат българските училища зад граница в устойчиви общности - места, където знанието върви ръка за ръка с възпитанието, а традицията среща съвременността. Това е принос с дългосрочно значение - за децата, за семействата им и за българската култура извън пределите на страната.

Приемете моето дълбоко уважение към всичко, което правите, посочва Игнатов. "Вие сте носители на отговорна мисия и пример за отдаденост в служба на образованието и българщината", написа още министърът.

Международният ден на майчиния език се отбелязва от 2000 г.. Понастоящем в света съществуват около 7000 езика, като 45 % от тях са застрашени от изчезване.