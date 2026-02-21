Лошото време спря операцията по обследване на потъналия кораб край Маслен нос

Подгответе се за зима: Обилни валежи от сняг през уикенда

В продължение на проведеното вчера от Военноморските сили водолазно обследване на потъналия риболовен кораб източно от нос Маслен нос, през нощта допълнителна водолазна група и дистанционно управляем подводен апарат от Варна бяха предислоцирани във Военноморска база „Бургас“1 съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци

С цел изпреварване на очакваното влошаване на времето рано тази сутрин беше направен опит за възобновяване на обследването на потъналия кораб. Поради настъпилите неблагоприятни хидрометеорологични условия в района на корабокрушението операцията беше временно преустановена, информират от Министерството.

Продължаването на действията ще бъде възможно след подобряване на хидрометеорологичните условия в района, което според прогнозата се очаква след понеделник, се посочва в съобщението.

Последна информация за издирването на изчезналите рибари

Вчера от военното министерство информираха, че е открит рибарският кораб в района на Маслен нос. Специализиран екип на Военноморските сили извърши обследване на района на изчезването на риболовния кораб и установи потъването му. Специалистите от водолазната група потвърдиха потъването на риболовния кораб на около 40 метра дълбочина.

Кораб с трима души на борда изчезна в морето край Маслен нос

На 18 февруари от Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха за инцидент с рибарски кораб край Маслен нос. На борда му има трима души.