Томислав Дончев: Големият проблем в "Елените" е, че за едно място отговарят много институции

Г олемият проблем при бедствието в "Елените" е, че се оказва, че за едно и също място отговарят много институции - от Дирекция "Строителен контрол" през Общината до Министерството на околната среда и водите. Това каза в Габрово вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, който е в града по повод днешната информационна среща за въвеждане на еврото в България.

"Макар че е логично да има отговорност, когато отговарят повече институции, понякога се случва както в конкретния случай", допълни Дончев.

Той посочи, че "повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост".

Според него единствените мерки, които могат да се вземат в подобна ситуация, са да се помогне на хората, но "умните мерки са превенция".

Във връзка с въвеждането на еврото, Дончев посочи, че най-големият риск е от злоупотреби.

По думите му Министерството на вътрешните работи са предупредени за евентуално активизиране на криминалния контингент. Вицепремиерът изрази надежда от ведомството да вземат адекватни мерки.

Според Дончев разбирането на хората за въвеждането на новата валута е белязано с противоречия.

"Съмненията и предразсъдъците се лекуват с адекватна информация, затова хубавото за подобни срещи е, че освен представители на различните министерства и на Министерството на финансите, има и представители на Българската народна банка. Нека да отговорят на всички въпроси и съм убеден, че срещата ще приключи с по-малко притеснения", каза той.

Томислав Дончев допълни, че е важно на 1 януари идната година всички да са готови да превключат от лев на евро.

"Мисля, че сме близо до финала. Ние не можем да разчитаме да проверим дали системите работят на 1 януари, но смятам, че всички системи вече са почти готови", посочи той.