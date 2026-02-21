България

Министърът на младежта и спорта присъства на Олимпийските игри в Милано-Кортина

Димитър Илиев ще присъства и на тържествената церемония по закриването на Олимпийските игри

21 февруари 2026, 18:12
Министърът на младежта и спорта присъства на Олимпийските игри в Милано-Кортина
Източник: БТА

М инистърът на младежта и спорта Димитър Илиев присъства на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина и проследи участието на биатлонистките  Лора Христова и Милена Тодорва в масовия старт на 12,5 км.

Христова зае 14-ата позиция, а Милена Тодорова финишира 20-а. След финала той се срещна със състезателките и треньорските щабове, като ги поздрави за достойното представяне и за последователната работа през целия олимпийски цикъл.

Лора Христова с 14-о място в масовия старт по биатлон на Олимпиадата, Милена Тодорова е 20-а

На Игрите в Милано-Кортина Лора Христова спечели бронзов медал в индивидуалната надпревара, а Милена Тодорова записа четвърто място в спринта.

„Убеден съм, че ще успеем да осигурим още по-добри условия за българските спортисти – както за утвърдените ни състезатели, така и за младите таланти на България. Когато те са подкрепени по правилния начин и имат спокойствието да се концентрират върху подготовката си, постигат успехи, с които се гордее цялата нация", каза Димитър Илиев. Той подчерта, че сред водещите му приоритети е да гарантира стабилна и дългосрочна подкрепа за българските спортисти.

Министърът на младежта и спорта ще присъства и на тържествената церемония по закриването на Олимпийските игри. 

Източник: БГНЕС    
Министър на младежта и спорта Зимни олимпийски игри Милано-Кортина Биатлон Лора Христова Милена Тодорова Бронзов медал Български спортисти Подкрепа за спортисти Олимпийски постижения
Последвайте ни

По темата

10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен

10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

Ивайло Калушев е бил радиолюбител? Нови детайли по случая

Ивайло Калушев е бил радиолюбител? Нови детайли по случая "Петрохан"

„Къщата за кукли“ на Мерилин Монро се продава за 3,3 млн. долара

„Къщата за кукли“ на Мерилин Монро се продава за 3,3 млн. долара

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

pariteni.bg
Nissan Micra се завръща на пазара, но като електромобил и съответните цени

Nissan Micra се завръща на пазара, но като електромобил и съответните цени

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

156 евро за член на СИК: ЦИК определи възнагражденията за изборите

156 евро за член на СИК: ЦИК определи възнагражденията за изборите

България Преди 1 час

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 28 февруари 2026 г. до 3 май 2026 г.

CNN: Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия

CNN: Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия

Свят Преди 2 часа

Служители на американското разузнаване смятат, че Китай разработва ракети с множество бойни глави и тактически ядрени оръжия с ниска мощност за потенциално използване в регионални конфликти, особено в сценарии за Тайван

Мицкоски: Северна Македония е жертва на тормоз в европейската интеграция

Мицкоски: Северна Македония е жертва на тормоз в европейската интеграция

Свят Преди 4 часа

Според него европейската интеграция на страната е може би единствен случай в Европа

Почина двугодишното момченце от Неапол с присадено увредено сърце

Почина двугодишното момченце от Неапол с присадено увредено сърце

Свят Преди 4 часа

Италианската премиерка Джорджа Мелони се обади във вторник на майката на момченцето и увери, че за него ще има справедливост

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

Свят Преди 4 часа

Военните варианти са най-новите признаци, че САЩ се подготвят за сериозен конфликт с Иран, ако дипломатическите усилия се провалят

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Свят Преди 4 часа

Пожар и разрушения има в пет частни къщи, в жилище блок от 4 апартамента, както и в няколко гаража, опожарени са и няколко коли, информира областният управител

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Любопитно Преди 5 часа

Учените казват, че са пробили по-дълбоко от всякога под Западноантарктическия леден щит

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

България Преди 5 часа

Движението на леките автомобили в участъка се осъществява единствено в аварийната лента

Инцидент с лодка край остров Крит, най-малко трима са загинали

Инцидент с лодка край остров Крит, най-малко трима са загинали

Свят Преди 5 часа

Смята се, че жертвите са мигранти

Фицо заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

Фицо заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

Свят Преди 5 часа

Причината - спор за доставките на петрол

Проверяват всяка жалба за високи фактури за ток, обещават обезщетения

Проверяват всяка жалба за високи фактури за ток, обещават обезщетения

България Преди 5 часа

Това обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков

Националният съвет на БСП избра част от водачите на листи за изборите

Националният съвет на БСП избра част от водачите на листи за изборите

България Преди 5 часа

Председателят Крум Зарков ще води листата в 24 МИР

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание

Свят Преди 5 часа

Причината е участието им в масовите антиправителствени протести

ИТН иска прокуратурата да провери оказва ли Емил Дечев натиск за оставки в МВР по случая "Петрохан"

ИТН иска прокуратурата да провери оказва ли Емил Дечев натиск за оставки в МВР по случая "Петрохан"

България Преди 6 часа

Министърът вече призова за оттеглянето на хора на ръководни постове във ведомството

Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

България Преди 6 часа

Навсякъде има снеговалеж, а във високите части времето е мъгливо

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

България Преди 6 часа

Особено тежка бе ситуацията в Русенско заради зимната обстановка по пътищата

Всичко от днес

От мрежата

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Обезопасяването на стълбове намалява смъртността при птиците

sinoptik.bg
1

Интерактивна карта на Източни Родопи

sinoptik.bg

Любимката на Холивуд: Дженифър Лав Хюит на 47 и няколко тайни, които не знаете за нея

Edna.bg

Сезонът на затъмненията носи срив във връзките: 4 зодии са на прага на раздяла

Edna.bg

Това ли е голът на сезона? Зашеметяващо попадение на Пиедраита даде преднина на ЦСКА

Gong.bg

Байерн сам си направи живота труден след три гола аванс срещу Айнтрахт

Gong.bg

Историческо участие: 14 и 20 място за българките в масовия старт на женския биатлон в Милано-Кортина

Nova.bg

Атанас Славов: Андрей Янкулов трябва да предложи кандидат за и.ф. главен прокурор

Nova.bg