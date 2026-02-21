Свят

Почина двугодишното момченце от Неапол с присадено увредено сърце

Италианската премиерка Джорджа Мелони се обади във вторник на майката на момченцето и увери, че за него ще има справедливост

21 февруари 2026, 15:34
Източник: iStock/Getty Images

М омченцето от Неапол, на което беше присадено увредено донорско сърце, почина, предадоха италиански медии, сред които АНСА, “РАИ Нюз“ и „Скай Ти Джи 24“.

Историята с детето, което беше на 2 годинки и което първоначално медиите наричаха условно Томазо или Франческо, преди да стане ясно, че истинското му име е Доменико, породи скандал в Италия. Детето, което е имало тежки кардиологични проблеми, е било в списъка с чакащите за ново сърце. На 23 декември миналата година се е намерило ново сърце за него от 4-годишен донор в Болцано. Сърцето обаче било транспортирано от медицински екип от Болцано до Неапол в обикновен вместо в специализиран контейнер и не е било съхранявано с обикновен лед, а със сух лед, при което било увредено. Но когато лекарите в Неапол установили, че донорското сърце е било трайно увредено, те вече били извадили истинското сърце на детето и нямали друг изход освен да му присадят увреденото сърце. После детето е било включено отново списък на чакащите за ново донорско сърце и е било поставено в медикаментозна кома и на животоподдържащи апарати.

Миналата седмица майката на момченцето Патриция даде поредица от интервюта и случаят придоби общонационална известност. За него писаха и световните агенции. Стана ясно, че шестима медици от Неапол са разследвани заради неправилното транспортиране на донороското сърце.

Италианската премиерка Джорджа Мелони се обади във вторник на майката на момченцето и увери, че за него ще има справедливост. Малко след това стана ясно, че има ново донорско сърце за детето, но в крайна сметка лекарите прецениха, че състоянието на момченцето е много тежко и нова операция не може да се направи.

На 19 февруари в Неапол имаше шествие в знак на солидарност с Доменико и неговото семейство. Сега новината за смъртта му беше съобщена от неговото семейство и от болницата, в която то беше на лечение. Вчера семейството на Доменико обяви, че се е примирило с факта, че смъртта на детето е неизбежна и че се отказва от първоначалното си намерение да търси помощ от специалисти в други европейски страни.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
