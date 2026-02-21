Любопитно

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Екипът установява, че част от органичните молекули, съхранени в древни марсиански скали, потенциално биха могли да бъдат свързани с минало присъствие на живи организми

21 февруари 2026, 16:42
Откриха нови улики за древен живот на Марс
Източник: Istock

У чени откриват нови улики, които насочват към възможно съществуване на живот в миналото на Марс. Данните поставят нови въпроси за това дали Червената планета някога е била обитаема, пише PEOPLE.

В проучване, публикувано на 4 февруари в рецензираното научно списание Astrobiology, изследователи анализират информация, събрана от марсохода Curiosity на НАСА. Екипът установява, че част от органичните молекули, съхранени в древни марсиански скали, потенциално биха могли да бъдат свързани с минало присъствие на живи организми.

Откритите молекули, известни като дълговерижни алкани, са идентифицирани в кална скална формация на приблизително 3,7 милиарда години в кратера Гейл. На Земята подобни въглеродни съединения често се асоциират с биологични процеси. Макар че дълговерижните алкани могат да се образуват и чрез небиологични химични реакции, изследователите посочват, че първоначалната им концентрация вероятно е била твърде висока, за да бъде обяснена единствено с такива процеси.

Въпреки това учените подчертават, че откритието не представлява доказателство за съществуването на древен живот на Червената планета. Авторите на изследването акцентират върху факта, че са възможни и алтернативни обяснения. По думите им ще са необходими допълнителни мисии и по-задълбочени анализи, за да се установи дали тези молекули действително са индикатор за древни форми на живот.

Според НАСА марсоходът Curiosity е изстрелян през 2011 г. и изследва повърхността на Марс от 2012 г. С размерите на автомобил, Curiosity е най-големият и най-технологично усъвършенстван роувър на агенцията към момента на изстрелването си. Основната му мисия е да отговори на фундаменталния въпрос: Може ли Марс някога да е приютявал живот?

Дистанционно управляваният апарат остава активен и днес. По данни на НАСА Curiosity продължава да изследва терена на планетата, като до момента е изминал общо 22 мили по повърхността на Марс.

