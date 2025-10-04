След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички

Ч етвърта жертва на наводненията в района на курортното селище Елените беше открита тази вечер, съобщи пред журналисти директорът на Областната дирекция на МВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов.

"Получихме сигнал от руски гражданин, който заяви, че днес е пристигнал от Русия, тъй като е нямал връзка със съпругата си. Семейството има вила в Елените, в крайната част на вилната зона, където количеството вода беше най-голямо", каза ст. комисар Маринов.

Човекът дойде на място и посочи къде се намира жилището им. Групата, която извършваше разчистването, откри тялото на съпругата му – жена на 58 години, допълни старши комисар Маринов.

Тялото е било затрупано от кал и отломки от дървета, отнесени от силната водна вълна.

"Тепърва предстои оглед на тялото, ще се извършат процесуално-следствени действия. Сигналът беше незабавно отработен. Това е четвъртата жертва. Ще бъде назначена съдебномедицинска експертиза, която ще установи причините за смъртта", каза още директорът на полицията в Бургас.

По-рано кметът на Свети Влас Иван Николов съобщи, че в кметството е получен сигнал за открито тяло на жена във ваканционно селище Елените.

Вчера “Елените” бяха най-горещата точка в страната, но днес нещата са много по-спокойни.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов сподели, че към момента няма хора, които да очакват евакуация. “Снощи около полунощ са били изведени последните 6 човека, които са потърсили съдействие от органите на реда. През пункта на БЧК до 9 часа вчера са преминали над 80 човека. Десет от тях са потърсили долекарска помощ, а останалите - психологическа подкрепа”.

Крумов обясни, че хората са били преведени в други хотелски комплекси, в които да пренощуват, защото в “Елените” още не е възстановено електрозахранването. Тепърва ще започне и разчистване.

“Днес в 9 часа ще заседава оперативния щаб на място и ще се вземат конкретни мерки, но през следващите дни ще бъде основно почистване, за да се установи какви са щетите, нанесени от потопа”, каза той.

“Следващите дни ще бъде назначена комисия, която да извърши проверка как са издавани разрешителни за строеж в Бургас. Всички необходими действия ще бъдат предприети”, каза Крумов.

Областният управител сподели, че се притеснява за задаващите се валежи, но подготовката е започнала още в началото на седмицата. “Преди това бедствие още във вторник след указание на министър-председателя сме превели цялата налична техника в готовност. В четвъртък бяха увеличени дежурните екипи многократно и е проверена цялата техника, съгласно плана за защита от бедствия, аварии и частни наводнения”.

И въпреки, че работата по евакуацията е приключила, сред последните, извадени от наводнените сгради има и семейства с деца - толкова малки, че трудно осъзнават как са били на косъм от най-лошото.

"Водата дойде и отнесе всичко, беше много страшно. Трудно е дори да го опиша. Децата се разплакаха, водата напълни първия етаж", разказва Мариана от Украйна. Тя е била на мястото на бедствието.

"Екип на пожарникарите водолази ще претърсят наново. Има едно семейство, което ще се опитаме да евакуирано", увериха от пожарната. Курортното селище обаче е потънало в кал. А почистването ще отнеме дни, вероятно и седмици. Полицейски екипи дежурят, за да няма опити за кражби, особено в тъмната част наденонощието.

След трагедията, отнела живота на трима, властите ще търсят отговор на основния въпрос - презастроено ли е дерето? И дали струпаните през годините назад постройки са причина за опустошителната водна стихия.

Кметът на общината – Николай Димитров съобщи, че ситуацията в общината вече е нормализирана.

„Взети са мерки, почистени са коритата на реките, в урбанизираната част е почистено и проходимо. Кризисна е ситуацията в Елените, но тук има военна техника, пожарна, а всички хора са и евакуирани – над 150 души”, каза Димитров. Той съобщи още, че ще има проверки по отношение на строителството в района, предаде NOVA .

„Това е много важно по отношение на ситуацията, в която се намираме. Тук има едно голямо дере, когато е започнало приватизирането преди години и всички тези обекти ще бъдат проверени”, увери той.

Какво време ни очаква

Времето днес е доста по-спокойно. Очакват се валежи в източните и в някои южни райони в Родопите в часовете до обяд. Денят ще е с температури от 8 до 13 градуса днес. Утре ще бъде малко по-топло. Ще има повече разкъсвания на облаците над цялата страна, но в периода понеделник-сряда предстои пореден циклон да премине над района на Балканския полуостров и да засегне България. Валежите ще бъдат най-значителни във вторник в цялата страна.