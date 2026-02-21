Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

П ринцесата на Уелс направи самостоятелна поява в събота, като се отправи към стадиона в Туикънъм, за да наблюдава двубоя между Англия и Ирландия от последния кръг на турнира „Шестте нации“.

Източник: Getty Images

Докато Кейт и съпругът ѝ, принцът на Уелс, понякога посещават заедно големи спортни събития – включително футболни мачове и турнира „Уимбълдън“ – и често са придружавани от най-големите си деца, принц Джордж и принцеса Шарлот, този път кралското семейство не се появи в пълен състав. Принц Уилям не присъства на мача, а децата също останаха извън трибуните.

Източник: Getty Images

През 2023 г. принц Джордж бе забелязан да придружава баща си по време на срещата между Уелс и Аржентина. Тогава младият принц предприе рядко пътуване в чужбина, за да гледа двубоя на живо – събитие, което привлече значителен обществен интерес.

По време на настоящата среща Кейт бе видяна да разговаря и да седи до английския национал Фин Бакстър. Играчът за съжаление пропусна турнира, след като се е подложи на операция на крака вследствие на получена контузия.

Появата на принцесата на турнира идва в напрегнат момент за британското кралско семейство. В четвъртък Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван по подозрение за неправомерно поведение на публична длъжност. По-късно той бе освободен, но разследването срещу него продължава.