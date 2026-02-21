Любопитно

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

Принцесата на Уелс направи самостоятелна поява на мача Англия – Ирландия от „Шестте нации“ в Туикънъм, докато принц Уилям и децата отсъстваха, а визитата ѝ съвпадна с напрегнат момент за кралското семейство.

21 февруари 2026, 17:09
Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“
Източник: Getty Images

П ринцесата на Уелс направи самостоятелна поява в събота, като се отправи към стадиона в Туикънъм, за да наблюдава двубоя между Англия и Ирландия от последния кръг на турнира „Шестте нации“. 

Източник: Getty Images

Докато Кейт и съпругът ѝ, принцът на Уелс, понякога посещават заедно големи спортни събития – включително футболни мачове и турнира „Уимбълдън“ – и често са придружавани от най-големите си деца, принц Джордж и принцеса Шарлот, този път кралското семейство не се появи в пълен състав. Принц Уилям не присъства на мача, а децата също останаха извън трибуните.

Източник: Getty Images

През 2023 г. принц Джордж бе забелязан да придружава баща си по време на срещата между Уелс и Аржентина. Тогава младият принц предприе рядко пътуване в чужбина, за да гледа двубоя на живо – събитие, което привлече значителен обществен интерес.

Кралска елегантност в Туикънъм: Кейт подкрепи Англия на „Шестте нации“
15 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън

По време на настоящата среща Кейт бе видяна да разговаря и да седи до английския национал Фин Бакстър. Играчът за съжаление пропусна турнира, след като се е подложи на операция на крака вследствие на получена контузия.

Появата на принцесата на турнира идва в напрегнат момент за британското кралско семейство. В четвъртък Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван по подозрение за неправомерно поведение на публична длъжност. По-късно той бе освободен, но разследването срещу него продължава.

Източник: www.hellomagazine.com    
Принцеса на Уелс Кейт Шестте нации Ръгби Кралско семейство Спортни събития Принц Джордж Принц Уилям Туикънъм Фин Бакстър
Последвайте ни

По темата

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

CNN: Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия

CNN: Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия

Лора Христова с 14-о място в масовия старт по биатлон на Олимпиадата, Милена Тодорова е 20-а

Лора Христова с 14-о място в масовия старт по биатлон на Олимпиадата, Милена Тодорова е 20-а

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

pariteni.bg
Nissan Micra се завръща на пазара, но като електромобил и съответните цени

Nissan Micra се завръща на пазара, но като електромобил и съответните цени

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Любопитно Преди 1 час

Екипът установява, че част от органичните молекули, съхранени в древни марсиански скали, потенциално биха могли да бъдат свързани с минало присъствие на живи организми

Тръмп обяви 10% глобални мита след решение на Върховния съд на САЩ

Тръмп обяви 10% глобални мита след решение на Върховния съд на САЩ

Свят Преди 1 час

Новото 10% вносно мито ще се прилага спрямо всички държави и ще влезе в сила „почти веднага“, заяви президентът на САЩ

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

Свят Преди 2 часа

Военните варианти са най-новите признаци, че САЩ се подготвят за сериозен конфликт с Иран, ако дипломатическите усилия се провалят

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Свят Преди 2 часа

Пожар и разрушения има в пет частни къщи, в жилище блок от 4 апартамента, както и в няколко гаража, опожарени са и няколко коли, информира областният управител

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Любопитно Преди 3 часа

Учените казват, че са пробили по-дълбоко от всякога под Западноантарктическия леден щит

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

България Преди 3 часа

Движението на леките автомобили в участъка се осъществява единствено в аварийната лента

Инцидент с лодка край остров Крит, най-малко трима са загинали

Инцидент с лодка край остров Крит, най-малко трима са загинали

Свят Преди 3 часа

Смята се, че жертвите са мигранти

Фицо заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

Фицо заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

Свят Преди 3 часа

Причината - спор за доставките на петрол

Проверяват всяка жалба за високи фактури за ток, обещават обезщетения

Проверяват всяка жалба за високи фактури за ток, обещават обезщетения

България Преди 3 часа

Това обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков

Националният съвет на БСП избра част от водачите на листи за изборите

Националният съвет на БСП избра част от водачите на листи за изборите

България Преди 3 часа

Председателят Крум Зарков ще води листата в 24 МИР

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание

Свят Преди 3 часа

Причината е участието им в масовите антиправителствени протести

ИТН иска прокуратурата да провери оказва ли Емил Дечев натиск за оставки в МВР по случая "Петрохан"

ИТН иска прокуратурата да провери оказва ли Емил Дечев натиск за оставки в МВР по случая "Петрохан"

България Преди 4 часа

Министърът вече призова за оттеглянето на хора на ръководни постове във ведомството

Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

България Преди 4 часа

Навсякъде има снеговалеж, а във високите части времето е мъгливо

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

България Преди 4 часа

Особено тежка бе ситуацията в Русенско заради зимната обстановка по пътищата

Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

България Преди 5 часа

Движението в района на Велико Търново се регулира от "Пътна полиция"

Русия обяви нова голяма победа в Източна Украйна

Русия обяви нова голяма победа в Източна Украйна

Свят Преди 5 часа

Всичко от днес

От мрежата

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg
1

Обезопасяването на стълбове намалява смъртността при птиците

sinoptik.bg
1

Интерактивна карта на Източни Родопи

sinoptik.bg

Сезонът на затъмненията носи срив във връзките: 4 зодии са на прага на раздяла

Edna.bg

Тайните паднаха: Лайза Минели разкрива бурния си живот и какво се случи с Лейди Гага пред цял свят

Edna.bg

Министър Илиев след биатлона: Ще осигурим още по-добри условия за българските спортисти

Gong.bg

ЦСКА и Славия със специални фланелки за Джони Велинов

Gong.bg

Историческо участие: 14 и 20 място за българките в масовия старт на женския биатлон в Милано-Кортина

Nova.bg

Диана Дамянова: Служебният кабинет носи белези на силно влияние от Румен Радев

Nova.bg