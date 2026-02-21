България

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

Попов уточни, че все още не е получил отговор дали ще му бъде назначена охрана

21 февруари 2026, 17:40
К метът на село Бистрица Самуил Попов е поискал охрана в петък от Районна прокуратура след палежа на колата и входната врата на къщата му, съобщава NOVA. Попов уточни, че все още не е получил отговор дали ще му бъде назначена охрана. 

Кметът на Бистрица: "Прекъсвам нечии интереси“ – какви са версиите за палежа

"Когато беше запалена вратата, бях вкъщи със семейството си. Излезнахме на терасата, защото в саите имаше силно задимяване, което е заплаха за живота, защото ако спиш и не се събудиш, се задушаваш от дима", коментира той. Според него нападението е свързано с неговата работа и икономически интереси. "Имам две предположения – настоятелно питах къде отиват наемите на павилиони в центъра на село Бистрица и съм предизвикал няколко проверки за струпването на земни маси в землището на селото", каза той.  

Вижте как маскирани подпалват колата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Попов обясни, че става въпрос за десет павилиона, които не са големи. По думите му това, което плащат търговците като наем е около 400 лева на павилион, общината взима около 170 лева от тях, а разликата отива при посредника, който е един за всички павилиони.

"Попитах на какво основание получава наеми и плаща ли нещо на район "Панчарево" и Столична община. Не получих отговор тогава, освен ако не броим влизането на двама маскирани с бухалки. Този посредник е юридическо лице. Той се е появил още през 2009 година, има договор с район "Панчарево" за 5 години, който е изтекъл. Има анекс, който се преподписва. След като свърши договора, трябва да се проведе търг или конкурс и тогава може да се отдадат на ново лице. Такъв търг не е правен до момента. Едно юридическо лице се разпорежда с общинската собственост", коментира той. 

Васил Терзиев с реакция след палежа на имуществото на кмета на Бистрица

Според Попов струпването на земни маси в селото може да е друга вероятна причина за нападението срещу него. Той коментира, че РИОСВ два пъти са съставяли протокол, в който се констатира наличието на струпвания на огромни количества земна маса и боклуци. По думите му се описват имотите и декарите, като се предписва да не се струпват отново земни маси. Има два констативни протокола и предстои да бъде направен трети.

"Съвсем възможно е 20 камиона за един ден да разтоварят земна маса", каза още той. На въпрос дали ще поиска среща със служебния министър на околната среда и водите Юлиан Попов кметът на село Бистрица заяви, че срещата с министъра трябва да бъде не само за по-добра работа на РИОСВ и последващ контрол, но и текущ контрол. "Трябва да се мисли в насока за намиране на нови регламентирани разтоварища. Трябва да се търси решение. Не само да казваме вие сте нарушители, трябва да бъдете санкционирани, а да се даде възможност на нарушителя да действа законосъобразно", коментира Попов. 

Той заяви още, че в понеделник предстои да отиде в Столичната дирекция на МВР, но няма представа кои са задържаните и дали те са извършителите.

