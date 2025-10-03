Трима души загинаха в потопа в „Елените“

След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

Т рима души загинаха в наводненията в "Елените". Първата жертва, чието тяло е било открито, е на мъж, който е бил на работното си място в подземен етаж на хотел в курорта. Втората жертва е багерист, участвал в разчистването на пътя в "Елените", информира кметът на Свети Влас Иван Николов. Мъжът е бил отнесен от пороя. Третата жертва е граничар, съобщи вътрешният министър Даниел Митов пред журналисти, след като пристигна в Бургас.

Автомобили са били завлечени от наводнението в морето. Издирват ги с дрон. Засега няма информация в тях да е имало хора. Вълнението е много силно.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че за района на в. з. Св. Влас и "Елените" са получени сигнали за наводнени къщи. Над 10 противопожарни коли са на място. Задействана е системата BG-Alert. Има бедстващи хора. Река в "Елените" е преляла и в момента тече евакуация на населението. Няма електричество в района. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи. До момента са евакуирани шест жени, три от които от Полша, съобщава NOVA .

Новината потвърди заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров на брифинг в Министерския съвет.

В сградата на кметството са подслонени няколко човека. „В „Елените” положението е бедствено - над 1 м воден стълб, обърнати коли”, добави той.

Спешна евакуация на ваканционно селище Елените

Три жени, които са се намирали в комплекса, са били спасени минути преди стихията.

Властите посочиха, че около 50 човека са били евакуирани, като някои са по високите етажи на сградите. В района няма електричество. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи.

Кметът на Бургас Димитър Николов въведе частично бедствено положение в цялата община до 6 октомври. Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и в.з. Черниците.

„Няма опасност за туристите. Искам да благодаря на МВР и Армията. Възложил съм проверка на територията как са се издавали разрешителни за строеж. След нея ще знаем дали говорим за стихия, или е причинено от неадекватност на местната власт”, коментира на брифинг министърът на туризма Мирослав Боршош.

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

Според данните на хидрометеорологичната станция в Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд. Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона.

"110 литра дъжд на квадратен метър отчита хидрометеорологичната станция за Бургас. На трите точки с датчици, които имаме от центъра на юг от Бургас, е отчетен абсолютен рекорд- 249 литра на квадратен метър! Откакто е монтирана системата ни за отчитане на водните нива, най- голямото количество досега е било 165 литра на кв.м. Няма инфраструктура, която да може да поеме такива количества, паднали за толкова кратко време! Има неудобство, има щети, но те ще бъдат отсранени!", обяви във Фейсбук кметът на Бургас Димитър Николов.

В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище - 117 л/кв.м.

Ограничено е движението по път III-9901 Ахтопол - Синеморец поради наводнение. Всички автомобили изчакват на място.