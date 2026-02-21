Свят

CNN: Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия

Служители на американското разузнаване смятат, че Китай разработва ракети с множество бойни глави и тактически ядрени оръжия с ниска мощност за потенциално използване в регионални конфликти, особено в сценарии за Тайван

21 февруари 2026, 17:27
CNN: Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия
Източник: iStock

А мериканските разузнавателни агенции твърдят, че Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия и се стреми да модернизира радикално арсенала си, съобщава CNN, позовавайки се на информирани разузнавателни източници. 

Според източници, поне един таен тест е проведен през юни 2020 г. на полигона Лоп Нур, въпреки самоналожения мораториум върху ядрените опити от 1996 г. Служители на американското разузнаване смятат, че Китай разработва ракети с множество бойни глави и тактически ядрени оръжия с ниска мощност за потенциално използване в регионални конфликти, особено в сценарии за Тайван. 

Тази модернизация доближава Пекин до нивото на Русия и САЩ и създава потенциални нови възможности за използване на ядрени оръжия в кризисни ситуации. Китайски представители отричат обвиненията, наричайки ги „политическа манипулация“ и „безпочвени“. 

В отговор на запитване на CNN, говорител на китайското посолство във Вашингтон заяви, че страната се придържа към политика срещу „пръв ядрен удар“ и мораториум върху тестовете. 

Американски експерти смятат, че бързото разширяване и модернизация на ядрените сили на Китай демонстрира амбициите на Пекин за стратегическа конкуренция със САЩ и необходимостта да се гарантира надеждността на собствения арсенал. 

Разкриването на подробности за тестовете през 2020 г. идва на фона на дипломатическите усилия на САЩ да ангажират Китай с нови споразумения за контрол на въоръженията и да ограничат ядреното разширяване. 

  • Ядрените оръжия на Китай 

Както съобщи УНИАН, Китай активно изгражда тайни ядрени комплекси в отдалечените планински долини на югозападната провинция Съчуан. Според в. „Ню Йорк таймс“, едно от ключовите места, което е привлякло вниманието, е долината Дзитун, където китайските инженери изграждат нови бункери и защитни насипи. Сателитните данни показват множество тръби, показващи боравене с високоопасни материали – вероятно производството на конвенционални взривни вещества, използвани като детонатори в ядрени бойни глави.

Източник: БГНЕС    
Китай ядрени оръжия САЩ ядрени тестове модернизация разузнаване Тайван контрол на въоръженията Лоп Нур стратегическа конкуренция
Последвайте ни

По темата

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

CNN: Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия

CNN: Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия

Лора Христова с 14-о място в масовия старт по биатлон на Олимпиадата, Милена Тодорова е 20-а

Лора Христова с 14-о място в масовия старт по биатлон на Олимпиадата, Милена Тодорова е 20-а

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Nissan Micra се завръща на пазара, но като електромобил и съответните цени

Nissan Micra се завръща на пазара, но като електромобил и съответните цени

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Любопитно Преди 1 час

Екипът установява, че част от органичните молекули, съхранени в древни марсиански скали, потенциално биха могли да бъдат свързани с минало присъствие на живи организми

Тръмп обяви 10% глобални мита след решение на Върховния съд на САЩ

Тръмп обяви 10% глобални мита след решение на Върховния съд на САЩ

Свят Преди 1 час

Новото 10% вносно мито ще се прилага спрямо всички държави и ще влезе в сила „почти веднага“, заяви президентът на САЩ

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

Свят Преди 2 часа

Военните варианти са най-новите признаци, че САЩ се подготвят за сериозен конфликт с Иран, ако дипломатическите усилия се провалят

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Свят Преди 2 часа

Пожар и разрушения има в пет частни къщи, в жилище блок от 4 апартамента, както и в няколко гаража, опожарени са и няколко коли, информира областният управител

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Любопитно Преди 3 часа

Учените казват, че са пробили по-дълбоко от всякога под Западноантарктическия леден щит

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

България Преди 3 часа

Движението на леките автомобили в участъка се осъществява единствено в аварийната лента

Инцидент с лодка край остров Крит, най-малко трима са загинали

Инцидент с лодка край остров Крит, най-малко трима са загинали

Свят Преди 3 часа

Смята се, че жертвите са мигранти

Фицо заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

Фицо заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

Свят Преди 3 часа

Причината - спор за доставките на петрол

Проверяват всяка жалба за високи фактури за ток, обещават обезщетения

Проверяват всяка жалба за високи фактури за ток, обещават обезщетения

България Преди 3 часа

Това обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков

Националният съвет на БСП избра част от водачите на листи за изборите

Националният съвет на БСП избра част от водачите на листи за изборите

България Преди 3 часа

Председателят Крум Зарков ще води листата в 24 МИР

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание

Свят Преди 3 часа

Причината е участието им в масовите антиправителствени протести

ИТН иска прокуратурата да провери оказва ли Емил Дечев натиск за оставки в МВР по случая "Петрохан"

ИТН иска прокуратурата да провери оказва ли Емил Дечев натиск за оставки в МВР по случая "Петрохан"

България Преди 4 часа

Министърът вече призова за оттеглянето на хора на ръководни постове във ведомството

Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

България Преди 4 часа

Навсякъде има снеговалеж, а във високите части времето е мъгливо

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

България Преди 4 часа

Особено тежка бе ситуацията в Русенско заради зимната обстановка по пътищата

Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

България Преди 5 часа

Движението в района на Велико Търново се регулира от "Пътна полиция"

Русия обяви нова голяма победа в Източна Украйна

Русия обяви нова голяма победа в Източна Украйна

Свят Преди 5 часа

Всичко от днес

От мрежата

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg
1

Обезопасяването на стълбове намалява смъртността при птиците

sinoptik.bg
1

Интерактивна карта на Източни Родопи

sinoptik.bg

Сезонът на затъмненията носи срив във връзките: 4 зодии са на прага на раздяла

Edna.bg

Тайните паднаха: Лайза Минели разкрива бурния си живот и какво се случи с Лейди Гага пред цял свят

Edna.bg

Министър Илиев след биатлона: Ще осигурим още по-добри условия за българските спортисти

Gong.bg

ЦСКА и Славия със специални фланелки за Джони Велинов

Gong.bg

Историческо участие: 14 и 20 място за българките в масовия старт на женския биатлон в Милано-Кортина

Nova.bg

Диана Дамянова: Служебният кабинет носи белези на силно влияние от Румен Радев

Nova.bg