Историческият полет към Луната е застрашен: НАСА откри сериозна повреда в „Артемида II“

Програмата е част от дългосрочната стратегия на агенцията за изграждане на космическа станция, наречена „Лунен портал“

21 февруари 2026, 22:49
Н АСА може да отложи мисията за изпращане на астронавти до Луната – първата от повече от половин век насам – след като бе открит дефект в ракетата носител, пише Sky News.

Изстрелването на „Артемида II“ (Artemis II) от космическия център „Кенеди“ във Флорида се очакваше още през март. В петък вечерта обаче от НАСА установиха, че притокът на хелий, необходим за старта, е бил прекъснат по време на ключов етап от подготвителния процес.

Говорител на НАСА заяви: „Това почти сигурно ще повлияе на изстрелване през март.“

Преди този неуспех агенцията бе обявила 6 март като целева дата за изпращането на четирима астронавти в орбита около Луната и обратно. Екипажът се състои от трима американци – Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох, както и канадеца Джереми Хансен.

Те трябваше да станат първите хора, полетели към Луната след мисията „Аполо 17“ през 1972 г., осъществявайки най-далечния пилотиран полет в космоса досега. Планът за тази мисия обаче не предвижда кацане на лунната повърхност.

„Артемида II“ е предшественик на планираното от НАСА кацане на Луната с „Артемида III“, което е насрочено за 2028 г. Програмата е част от дългосрочната стратегия на агенцията за изграждане на космическа станция, наречена „Лунен портал“ (Lunar Gateway). Там астронавтите ще могат да живеят, работят и да се подготвят за бъдещи мисии до Марс.

Първата репетиция за изстрелването по-рано този месец бе прекъсната поради открит теч на водород. Вторият тест в четвъртък обаче приключи успешно без нови течове, след като техниците подмениха две уплътнения. Директорът по изстрелванията Чарли Блекуел-Томпсън определи това като „голяма стъпка към спечелването на правото ни да летим“.

Когато 10-дневната мисия бъде възобновена, екипажът ще тества системите за животоподдържане, навигация и комуникация, за да потвърди, че всичко функционира изправно в дълбокия космос.

В хода на полета капсулата ще навлезе във висока земна орбита, където екипажът ще управлява ръчно кораба „Орион“, преди контролът да бъде върнат на диспечерите в космическия център „Джонсън“ в Хюстън, Тексас. След това астронавтите ще прекарат четири дни в обиколки около Луната, отдалечавайки се на приблизително 7400 км отвъд обратната ѝ страна, преди да се насочат обратно към Земята за приводняване в Тихия океан.

