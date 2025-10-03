Ето кой е граничният полицай, загинал в Елените

След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

М инистерството на вътрешните работи изказа искрени съболезнования на близките и колегите на главен боцман Стефан Иванов, дългогодишен служител на Главната дирекция „Гранична полиция“, който загина при спасителна операция на море в района на Елените.

"Той беше главен боцман на гранично-полицейски кораб "Балчик", посочват от МВР.

Трима души загинаха в потопа в Елените

Стефан Иванов управлявал бордова лодка, с която заедно с още двама свои колеги, извършвал обследване на брега в търсене на бедстващи. Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да достигне сушата, където им е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, 57-годишният граничен полицай починал.

Припомняме, че трима души загинаха днес при бедствието, сполетяло курортното селище Елените.

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

"Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар! Един от най-опитните, един от най-достойните! Този, който учеше младите колеги, който вдъхваше респект, спокойствие и увереност! Ще остане завинаги на 57 и завинаги един от нас! Сигурен съм, че ако можеше да избира, би избрал морето! Днес сме съкрушени, докато в същото време осъзнаваме, че такава е службата, която сме избрали!", написа във Фейсбук шефът на "Гранична полиция", главен комисар Антон Златанов.