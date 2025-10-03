България

Ето кой е граничният полицай, загинал в Елените

Стефан Иванов, заедно с още двама свои колеги, извършвал обследване на брега

3 октомври 2025, 23:08
Шестокласниците се явиха на Национално входно ниво по математика

Шестокласниците се явиха на Национално входно ниво по математика
Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България

Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България
ЕК одобри плащане за България по НПВУ

ЕК одобри плащане за България по НПВУ
Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна

Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна
Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение
Прокуратурата разследва палежа с жертва в София

Прокуратурата разследва палежа с жертва в София
Трима души загинаха в потопа в „Елените“

Трима души загинаха в потопа в „Елените“
След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

М инистерството на вътрешните работи изказа искрени съболезнования на близките и колегите на главен боцман Стефан Иванов, дългогодишен служител на Главната дирекция „Гранична полиция“, който загина при спасителна операция на море в района на Елените.

"Той беше главен боцман на гранично-полицейски кораб "Балчик", посочват от МВР.

Трима души загинаха в потопа в Елените

Стефан Иванов управлявал бордова лодка, с която заедно с още двама свои колеги, извършвал обследване на брега в търсене на бедстващи. Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да достигне сушата, където им е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, 57-годишният граничен полицай починал.

Припомняме, че трима души загинаха днес при бедствието, сполетяло курортното селище Елените.

Бургас, Монтана и Перник са в бедствено положение

"Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар! Един от най-опитните, един от най-достойните! Този, който учеше младите колеги, който вдъхваше респект, спокойствие и увереност! Ще остане завинаги на 57 и завинаги един от нас! Сигурен съм, че ако можеше да избира, би избрал морето! Днес сме съкрушени, докато в същото време осъзнаваме, че такава е службата, която сме избрали!", написа във Фейсбук шефът на "Гранична полиция", главен комисар Антон Златанов.

Източник: БТА, Петра Куртева    
Стефан Иванов Гранична полиция Елените
Последвайте ни
Ето кой е граничният полицай, загинал в Елените

Ето кой е граничният полицай, загинал в Елените

Тръмп с изненадващ ултиматум,

Тръмп с изненадващ ултиматум, "Хамас" отстъпи

Френски репортер е убит в Донбас, Макрон обвини Русия

Френски репортер е убит в Донбас, Макрон обвини Русия

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

Тийнейджър беше убит по време на лов, след като беше сбъркан с катерица

КНСБ настоява за умерен и диференциран ръст на заплатите

КНСБ настоява за умерен и диференциран ръст на заплатите

pariteni.bg
Защо най-често кучетата накуцват

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 1 ден
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 1 ден

Виц на деня

Шефът към служителя: – Защо закъсня? – Шефе, алармата ми не звънна... явно съм я настройвал на режим "работа от вкъщи".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Любопитно Преди 1 час

Програмистът Александър, треньорът по борба Дино и миньорът Теодор-Чикагото продължават напред в надпреварата

СГС остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

СГС остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

България Преди 2 часа

Адвокатите на двамата обвиняеми заявиха, че ще обжалват решението на съда

ЕС удължи санкциите срещу руски граждани и организации

ЕС удължи санкциите срещу руски граждани и организации

Свят Преди 6 часа

Засегнати са 47 физически лица и 15 организации

Влак помете велосипедист на прелез в Пловдив

Влак помете велосипедист на прелез в Пловдив

България Преди 6 часа

Инцидентът е станал при спуснати бариери на ул. "Пещерско шосе", жертвата е млад мъж

Сарафов се срещна с главните прокурори на Литва и Румъния

Сарафов се срещна с главните прокурори на Литва и Румъния

Свят Преди 7 часа

Борислав Сарафов проведе поредица от двустранни срещи с ръководители на прокуратури от държавите-членки на ЕС

Капитан на танкер от руския "сенчест флот" отива на съд във Франция

Капитан на танкер от руския "сенчест флот" отива на съд във Франция

Свят Преди 7 часа

Тримата членове на екипажа на петролния танкер бяха обвинени, че са влачили котвата по морското дъно, повреждайки пет подводни кабела в залива на Финландия

Парламентът забрани колите на НСО за президентската администрация

Парламентът забрани колите на НСО за президентската администрация

България Преди 8 часа

В четвъртък депутатите отнеха и правомощията на президента да подписва укази за назначаването на шефове на служби

Русия с най-мащабната атака срещу украинската газовата мрежа

Русия с най-мащабната атака срещу украинската газовата мрежа

Свят Преди 8 часа

Част от щетите са критични

Тайните в „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи

Тайните в „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи

Любопитно Преди 8 часа

„Тайната вечеря“ е не само сред най-известните картини на Леонардо, но и сред най-разпознаваемите в целия свят

<p>Откриха&nbsp;съкровище на стойност $1 млн. край Флорида</p>

Отдавна изгубено испанско съкровище на стойност $1 млн. е открито край бреговете на Флорида

Любопитно Преди 8 часа

"Всяка монета е частица от историята – осезаема връзка с хората, които са живели, работили и плавали по време на Златния век на Испанската империя"

Тетрадка с имена и 15 000 лева в къща в Алеко Константиново

Тетрадка с имена и 15 000 лева в къща в Алеко Константиново

България Преди 8 часа

Мъж предлагал облага на граждани, с цел да ги склони да упражнят правото си на глас

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Различен Halloween на Whiskey Fest Sofia 2025

Любопитно Преди 9 часа

12-тото издание на най-големия уиски фестивал на Балканите ще се проведе от 31 октомври до 02 ноември в Sofia Event Center

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Издирва се 4-годишно момче в Австралия, изчезнало преди дни

Свят Преди 9 часа

Детето изчезна в събота ,27 септември

Семейството на Хълк Хоган разследва лекарска грешка за смъртта му

Семейството на Хълк Хоган разследва лекарска грешка за смъртта му

Свят Преди 9 часа

Разследването обхваща лекари и медицински специалисти от болница „Мортън Плант“, където Хоган бе обявен за мъртъв

За първи път в историята: Жена ще води Англиканската църква

За първи път в историята: Жена ще води Англиканската църква

Свят Преди 9 часа

Сара Мъли ще бъде и церемониална глава на 85 милиона англикани по целия свят

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

Зад кулисите на големите ТВ формати – разговор с Николай Йорданов

Любопитно Преди 10 часа

През последните над 20 години работи като сценарист, редактор и креативен продуцент

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Дъщерята на Никол Кидман и Кийт Ърбан с първи пост в социалните мрежи след новините за развод

Edna.bg

Луиза Григорова показа сина си Бран на 5 годинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Венцеслав Стефанов: Не е важно как влизаш, а как излизаш

Gong.bg

Бормемут обърна Фулъм с три късни попадения и вече е втори във Висшата лига

Gong.bg

Трима загинали след наводнението в "Елените"

Nova.bg

След наводненията: Държавата започва масирани проверки на строителството в Бургаско

Nova.bg