Свят

Тръмп повишава митата на 15% след решението на Върховния съд

Новото 10% вносно мито ще се прилага спрямо всички държави и ще влезе в сила „почти веднага“, заяви президентът на САЩ

Обновена преди 1 час / 21 февруари 2026, 16:04
Тръмп повишава митата на 15% след решението на Върховния съд
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще увеличи от 10 на 15 на сто временната митническа ставка върху вноса от всички страни, въведена след решението на Върховния съд на САЩ, което ограничи предишната му митническа програма, основана на закон за икономическа извънредна ситуация.

Вчера Тръмп разпореди незабавното налагане на 10-процентно мито върху всички вносни стоки в допълнение към действащите ставки. Съгласно използвания закон президентът има право да въведе ставка до 15 на сто за срок до 150 дни, макар че мярката може да бъде обект на съдебни спорове.

По думите му в рамките на този период администрацията ще подготви нови „законосъобразни“ мита.

„Като президент на Съединените американски щати ще увелича с незабавно влизане в сила 10-процентното световно мито върху страни, много от които „ограбват“ САЩ от десетилетия, до напълно допустимото и юридически проверено ниво от 15 процента“, написа Тръмп в публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл" (Truth Social).

Тръмп прилага новата базова ставка съгласно раздел 122 от Търговския закон от 1974 г., който позволява на президента да налага тарифи за 150 дни без одобрение от Конгреса. Получаването на това одобрение може да се окаже трудно, тъй като демократите и някои републиканци се противопоставиха на елементи от неговата търговска политика.

Първоначалните 10-процентови ставки, обявени от Тръмп вчера, трябваше да влязат в сила на 24 февруари в 00:01 часа вашингтонско време, според информационния бюлетин на Белия дом. Очаква се Тръмп да произнесе речта си за състоянието на съюза пред Конгреса същата вечер във Вашингтон. Публикацията на Тръмп в събота не дава подробности за времето на влизане в сила на увеличените ставки.

Вчера Върховният съд постанови с 6–3 гласа, че Тръмп е действал незаконосъобразно, като е използвал дългогодишен закон за извънредни правомощия, за да оправдае „реципрочните“ си мита. През април миналата година той се позова на Закона за международни извънредни икономически правомощия, за да наложи мита от 10 на сто до 50 на сто върху десетки търговски партньори на САЩ.

Източник: Бойчо Попов/БТА    
Доналд Тръмп Върховен съд на САЩ Глобални мита Търговска политика Икономика на САЩ Конституция на САЩ Конгрес на САЩ Съдебно решение Международна търговия Възстановяване на мита
Последвайте ни

По темата

10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен

10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

Ивайло Калушев е бил радиолюбител? Нови детайли по случая

Ивайло Калушев е бил радиолюбител? Нови детайли по случая "Петрохан"

„Къщата за кукли“ на Мерилин Монро се продава за 3,3 млн. долара

„Къщата за кукли“ на Мерилин Монро се продава за 3,3 млн. долара

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

pariteni.bg
14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 1 ден
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 1 ден
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 1 ден
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

156 евро за член на СИК: ЦИК определи възнагражденията за изборите

156 евро за член на СИК: ЦИК определи възнагражденията за изборите

България Преди 1 час

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 28 февруари 2026 г. до 3 май 2026 г.

Министърът на младежта и спорта присъства на Олимпийските игри в Милано-Кортина

Министърът на младежта и спорта присъства на Олимпийските игри в Милано-Кортина

България Преди 1 час

Димитър Илиев ще присъства и на тържествената церемония по закриването на Олимпийските игри

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Любопитно Преди 3 часа

Екипът установява, че част от органичните молекули, съхранени в древни марсиански скали, потенциално биха могли да бъдат свързани с минало присъствие на живи организми

Мицкоски: Северна Македония е жертва на тормоз в европейската интеграция

Мицкоски: Северна Македония е жертва на тормоз в европейската интеграция

Свят Преди 4 часа

Според него европейската интеграция на страната е може би единствен случай в Европа

Почина двугодишното момченце от Неапол с присадено увредено сърце

Почина двугодишното момченце от Неапол с присадено увредено сърце

Свят Преди 4 часа

Италианската премиерка Джорджа Мелони се обади във вторник на майката на момченцето и увери, че за него ще има справедливост

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

Свят Преди 4 часа

Военните варианти са най-новите признаци, че САЩ се подготвят за сериозен конфликт с Иран, ако дипломатическите усилия се провалят

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Свят Преди 4 часа

Пожар и разрушения има в пет частни къщи, в жилище блок от 4 апартамента, както и в няколко гаража, опожарени са и няколко коли, информира областният управител

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Любопитно Преди 5 часа

Учените казват, че са пробили по-дълбоко от всякога под Западноантарктическия леден щит

Инцидент с лодка край остров Крит, най-малко трима са загинали

Инцидент с лодка край остров Крит, най-малко трима са загинали

Свят Преди 5 часа

Смята се, че жертвите са мигранти

Фицо заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

Фицо заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

Свят Преди 5 часа

Причината - спор за доставките на петрол

Проверяват всяка жалба за високи фактури за ток, обещават обезщетения

Проверяват всяка жалба за високи фактури за ток, обещават обезщетения

България Преди 5 часа

Това обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков

Националният съвет на БСП избра част от водачите на листи за изборите

Националният съвет на БСП избра част от водачите на листи за изборите

България Преди 5 часа

Председателят Крум Зарков ще води листата в 24 МИР

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание

Най-малко 30 души в Иран са застрашени от смъртно наказание

Свят Преди 5 часа

Причината е участието им в масовите антиправителствени протести

ИТН иска прокуратурата да провери оказва ли Емил Дечев натиск за оставки в МВР по случая "Петрохан"

ИТН иска прокуратурата да провери оказва ли Емил Дечев натиск за оставки в МВР по случая "Петрохан"

България Преди 6 часа

Министърът вече призова за оттеглянето на хора на ръководни постове във ведомството

Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

Внимание, туристи! Висока лавинна опасност в планините

България Преди 6 часа

Навсякъде има снеговалеж, а във високите части времето е мъгливо

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"

България Преди 6 часа

Особено тежка бе ситуацията в Русенско заради зимната обстановка по пътищата

Всичко от днес

От мрежата

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Обезопасяването на стълбове намалява смъртността при птиците

sinoptik.bg
1

Интерактивна карта на Източни Родопи

sinoptik.bg

Любимката на Холивуд: Дженифър Лав Хюит на 47 и няколко тайни, които не знаете за нея

Edna.bg

Сезонът на затъмненията носи срив във връзките: 4 зодии са на прага на раздяла

Edna.bg

Това ли е голът на сезона? Зашеметяващо попадение на Пиедраита даде преднина на ЦСКА

Gong.bg

Байерн сам си направи живота труден след три гола аванс срещу Айнтрахт

Gong.bg

Историческо участие: 14 и 20 място за българките в масовия старт на женския биатлон в Милано-Кортина

Nova.bg

Атанас Славов: Андрей Янкулов трябва да предложи кандидат за и.ф. главен прокурор

Nova.bg