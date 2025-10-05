Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"

Д-р Гергана Николова: Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме

С едмици, а може и повече ще отнеме пълното възстановяване на "Елените". Но след потопа започват да изплуват все повече истории на спасители, които заслужават да бъдат чути.

Една снимка развълнува социалните мрежи. На нея се виждат двама пожарникари, които спасяват деца от потопа. Един от тях е Стефан Георгиев, който разказа пред NOVA за ситуацията.

"Между първата и втората вълна беше спаднала малко водата и с колеги влязохме вътре, за да вадим колкото се може повече хора. Тогава извадихме едно семейство с три дечица и една майка", разказа той за снимката.

"Децата бяха доста уплашени, но майката ги успокои и те видяха, че всичко ще е наред. Нещата бяха напрегнати, но успяхме да ги успокоим и да ги вземем на ръце, за да не се намокрят, защото беше много студено", допълни Стефан Георгиев.

По думите му емоции винаги има. "Доста е напрегнато, но най-важно е човек да бъде хладнокръвен. Ако ние направим грешки, няма кой да помогне на другите, които са доста по-уплашени от нас в този момент".

"Различното при бедствието в "Елените" е, че то беше доста голямо като мащаб за толкова малка територия и имаше много хора, които бяха разпръснати на много различни места. Добре, че беше добра организация и всеки помага с каквото може", обясни пожарникарят.

"Имаше доста голям риск в дадени моменти и точно това се опитахме да обясним на хората. Искахме да са спокойни, за да може и ние да им помогнем", каза той.

"Първото нещо което хората направиха, бе да ни благодарят и да ни прегърнат, защото им помагаме в този труден момент", обясни Стефан Георгиев.

Пожарникарят сподели, че с останалите спасители са щастливи и доволни, че могат да помагат на хората, за да има по-малко жертви.

"Избрах да съм пожарникар, защото е работа, която помага, и е отдадена на всички хора, които имат нужда", допълни той.

Жертвите при потопа в курорта "Елените" вече са четири, а докато едни се евакуираха, други се възползваха от празните домове, за да крадат пари и покъщнина.

Поради тази причина на входа на "Елените" към този момент има строг пункт, през който не се пуска никой в рамките на курорта, поне докато не се събере оперативния щаб и не измисли на какъв принцип ще бъдат пускани хората.

Но докато едни крадат, други рискуват живота си, за да спасяват бедстващите. Един от тези хора е Христо Пехливанов от специализираните полицейски сили.

Снимка, на която спасява едно от децата, които пострадаха в курорта, се разпространи в социалните мрежи.

"Колкото и клиширано да е, призванието да си полицай е преди всичко да помагаш на хората. В случая това беше второто дете, след него имаше трето, помогнали сме на три украински семейства", сподели той за преживяването пред NOVA.

По думите му хората са притеснени за живота си и за имуществото си. "Повечето са чуждестранни семейства. Имаше и българи, на които помогнахме".

"Няма човек, който да не го е страх. Всеки един колега е преминал през трудности, може би това го мотивира повече", разказа Пехливанов.

Той сподели, че едно благодаря е достатъчно за помощта, независимо от това на какъв език е.

На същото мнение е и Стоян Стоянов, който е един от петимата обучени водолази и спасители на пожарна безопасност Бургас.

"Няма нищо по-хубаво от това да видиш благодарността в очите на човек, който си спасил", сподели той.

Стоян Стоянов тръгва на работа като всеки един работен ден, който често е спасителна операция. Но този ден се казва истински апокалипсис.

"Работният ден беше тежък, някъде около 11:00 часа облякохме костюмите, започнахме да разузнаваме, да издирваме и вадим хора. Около 20:30 свалихме костюмите", каза той.

"Не беше никак лесно. Имаше доста бедстващи хора и щети по инфраструктурата, което затрудняваше екипите. В такива ситуации не е лесно", споделя спасителят.

Стоян тъгува, че сред спасените не е граничният полицай Стефан Иванов, който е на същото място, по същото време и със същата мисия. Въпреки бурното море, в опит да намери и спаси човек, Стефан се качва в лодка. Малко по-късно приливната вълна я обръща и удря тежко опитния боцман и дългогодишен служител на граничен кораб Балчик.

Днес родното му село Изворово край Бургас тъгува за 58-годишния Стефан, който има двама сина и внуци, познат като изключително отзивчив човек.

В социалните мрежи началникът на гранична полиция главен комисар Антон Златанов написа:

"Те винаги отиват там, откъдето всички бягат!!!!!

А него си го взе морето!!!

Главният ни боцман - Стефан Иванов!

Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора!

Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар!"

Стефан напомня, че всеки един човешки живот е крехък, въпросът е как се грижим за него.