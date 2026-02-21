България

Река излезе от коритото си в Димитровградско, евакуираха хора

Последната информация е, че язовирът край старозагоркото село Михайлово е прелял, като е възможно усложняване на ситуацията

21 февруари 2026, 20:35
Река излезе от коритото си в Димитровградско, евакуираха хора

П родължителните и обилни валежи от дъжд, които достигнаха до близо 50 литра на квадратен метър, създадоха няколко критични точки на територията на община Димитровград, съобщиха от общинския пресцентър. 

Едната е в квартал "Изток", където река Меричлерска е излязла от коритото си и са залети ниските части на квартала. Около 20 са къщите, до които водата е стигнала и заляла дворовете, а в около половината от имотите е влязла в приземните етажи. Спряно е електроподаването към тези имоти и хората от тях са изведени превантивно. Те са при техни роднини, а за едно семейство има готовност при необходимост да бъде настанено в общинско жилище до нормализиране на обстановката.

Язовири изпускат вода заради обилните валежи у нас

На две места по пътя между селата Добрич - Горски извор има локални преливания от вода, която се стича от нивите. Кметът на общината Иво Димов е уведомил Областно пътно управление - Хасково и там ще бъде изпратена техника на място. Насочен е и полицейски патрул, който да сигнализира за опасните зони на преминаващите автомобили.

В село Странско нивото на реката е критично високо в ниската част на населеното място и има опасност от преливане. Последната информация е, че язовирът край старозагоркото село Михайлово е прелял, като е възможно усложняване на ситуацията. 

Засега в общината няма бедстващи хора, няма села, които да са без ток и всички пътища са проходими. Следи се ситуацията в цялата община, уверяват оттам. 

Усложнена е валежната обстновка в още две общини в област Хасково - Симеоновград и Харманли. 

Източник: Николай Грудев/БТА    
Обилни валежи Наводнения Община Димитровград Река Меричлерска Преливане на реки Язовир Михайлово Залети къщи Област Хасково Критично ниво на водата Евакуация на хора
Последвайте ни
Река излезе от коритото си в Димитровградско, евакуираха хора

Река излезе от коритото си в Димитровградско, евакуираха хора

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

Кейт Мидълтън изненада със самостоятелна поява на „Шестте нации“

Трагедия в Сибир: Водолази извадиха телата на седем туристи от езерото Байкал

Трагедия в Сибир: Водолази извадиха телата на седем туристи от езерото Байкал

Проучване: Продължителността на живота при хората все още не е достигнала предела си

Проучване: Продължителността на живота при хората все още не е достигнала предела си

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

pariteni.bg
14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 2 дни
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 2 дни
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 2 дни
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Язовири изпускат вода заради обилните валежи у нас

Язовири изпускат вода заради обилните валежи у нас

България Преди 1 час

Министър Иван Христанов инспектира състоянието на язовир Тополница и язовир Тракиец на територията на областите Пловдив и Хасково

Майчиният език е основа на културната памет, каза министър Игнатов по повод Международния ден

Майчиният език е основа на културната памет, каза министър Игнатов по повод Международния ден

България Преди 1 час

По думите му чрез майчиният се предават история, ценности и усещане за принадлежност

Ивайло Калушев

Ивайло Калушев е бил радиолюбител? Нови детайли по случая "Петрохан"

България Преди 2 часа

Радиолюбителството, или още хам радио, е едновременно хоби и спорт. Основната тръпка в него е осъществяването на връзка с често напълно непознати хора, дори и в другия край на планетата

156 евро за член на СИК: ЦИК определи възнагражденията за изборите

156 евро за член на СИК: ЦИК определи възнагражденията за изборите

България Преди 2 часа

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 28 февруари 2026 г. до 3 май 2026 г.

Министърът на младежта и спорта присъства на Олимпийските игри в Милано-Кортина

Министърът на младежта и спорта присъства на Олимпийските игри в Милано-Кортина

България Преди 3 часа

Димитър Илиев ще присъства и на тържествената церемония по закриването на Олимпийските игри

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

България Преди 3 часа

Попов уточни, че все още не е получил отговор дали ще му бъде назначена охрана

CNN: Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия

CNN: Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия

Свят Преди 3 часа

Служители на американското разузнаване смятат, че Китай разработва ракети с множество бойни глави и тактически ядрени оръжия с ниска мощност за потенциално използване в регионални конфликти, особено в сценарии за Тайван

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Откриха нови улики за древен живот на Марс

Любопитно Преди 4 часа

Екипът установява, че част от органичните молекули, съхранени в древни марсиански скали, потенциално биха могли да бъдат свързани с минало присъствие на живи организми

Лора Христова с 14-о място в масовия старт по биатлон на Олимпиадата, Милена Тодорова е 20-а

Лора Христова с 14-о място в масовия старт по биатлон на Олимпиадата, Милена Тодорова е 20-а

България Преди 5 часа

Двете българки стреляха без грешка от първия легнал, като група от 16 състезателки се движеше в рамките на 4-5 секунди до второто посещение на огневия рубеж

Тръмп повишава митата на 15% след решението на Върховния съд

Тръмп повишава митата на 15% след решението на Върховния съд

Свят Преди 5 часа

Новото 10% вносно мито ще се прилага спрямо всички държави и ще влезе в сила „почти веднага“, заяви президентът на САЩ

Мицкоски: Северна Македония е жертва на тормоз в европейската интеграция

Мицкоски: Северна Македония е жертва на тормоз в европейската интеграция

Свят Преди 5 часа

Според него европейската интеграция на страната е може би единствен случай в Европа

Почина двугодишното момченце от Неапол с присадено увредено сърце

Почина двугодишното момченце от Неапол с присадено увредено сърце

Свят Преди 5 часа

Италианската премиерка Джорджа Мелони се обади във вторник на майката на момченцето и увери, че за него ще има справедливост

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

Свят Преди 6 часа

Военните варианти са най-новите признаци, че САЩ се подготвят за сериозен конфликт с Иран, ако дипломатическите усилия се провалят

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Двама ранени след масирана нощна атака с дронове в Одеса

Свят Преди 6 часа

Пожар и разрушения има в пет частни къщи, в жилище блок от 4 апартамента, както и в няколко гаража, опожарени са и няколко коли, информира областният управител

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Учени пробиха рекордно дълбоко под Антарктика - какво откриха

Любопитно Преди 6 часа

Учените казват, че са пробили по-дълбоко от всякога под Западноантарктическия леден щит

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Чирпан, километрично задръстване

България Преди 6 часа

Движението на леките автомобили в участъка се осъществява единствено в аварийната лента

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg
1

Обезопасяването на стълбове намалява смъртността при птиците

sinoptik.bg
1

Интерактивна карта на Източни Родопи

sinoptik.bg

Любимката на Холивуд: Дженифър Лав Хюит на 47 и няколко тайни, които не знаете за нея

Edna.bg

Сезонът на затъмненията носи срив във връзките: 4 зодии са на прага на раздяла

Edna.bg

НА ЖИВО: Манчестър Сити - Нюкасъл, стартовите 11

Gong.bg

Бойко Величков: Много неща се промениха в клуба, класирането не ни задоволява

Gong.bg

Рокади в МВР? ИТН със сигнал до прокуратурата за изясняване дали са искани оставки във ведомството

Nova.bg

Компенсации след сметките за тока: Обезщетения за домакинствата, но след проверка на жалба

Nova.bg