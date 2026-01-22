Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

От минус 5° до 9° - поледици ни чакат и в следващите дни

"Направо ми вързаха ръцете": Половин година без книжка, след като лекар даде успокоително на шофьор

П резидентът в оставка Румен Радев отправи благодарности към хората, подкрепили него и вицепрезидента Илияна Йотова, няколко дни след като официално обяви пред Конституционния съд желанието си да се оттегли от поста.

"Благодаря на всички, които подкрепиха усилията ни с Илияна Йотова да защитаваме държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата ни. През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа. Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела! Готови сме, можем и ще успеем!", заяви в страницата си във Facebook Румен Радев.

Днес се навършват 9 години от встъпването в длъжност на президента Радев и вицепрезидента Илияна Йотова . Очаква се утре Конституционният съд да прекрати правомощията на Радев след оставката му, депозирана във вторник, а от петък България да има и първата жена президент в лицето на Илияна Йотова.

Вторият преизбран на поста като президент и първият държавен глава в 33-годишната история на институцията, който няма да довърши мандата си заяви преди дни: "Депозирам своята оставка от поста президент на Република България".

В навечерието на деветата си година на поста Радев обяви, че иска да бъде освободен предсрочно. 2026 г. трябваше да бъде последна за него на "Дондуков" 2, но се превръща в първа за новия му политически проект със заявка за участие в изборите за нов парламент и много неизвестни, пише БНР.

"Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на всеки, а вашето доверие ме задължава да защитя държавността и нашето бъдеще. Предстои ни битката за бъдещето на Отечествето. Готови сме, можем и ще успеем", заяви Радев.

Конституционният съд трябва да установи валидността на депозираната оставка и да прекрати правомощията на Радев като президент. От решението на съда в петък зависи и пренареждането на "Дондуков" 2.

България ще има първата жена президент.

В последната година от втория си петгодишен мандат Илияна Йотова ще бъде в нова роля - на държавен глава. Тя ще трябва да назначи осмото служебно правителство за последните 10 години и трето по новите правила в Конституцията, да проведе консултации с парламентарните партии и да насрочи избори за нов парламент.