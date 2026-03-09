Свят

Бенчев: Цената на петрола може до стигне до 150 долара

Председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация опредли ситуацията като "абослютно невиждана"

9 март 2026, 20:32
Нови подробности за стрелбата по дома на Риана: Стреляно е с полуавтоматична пушка AR-15 (СНИМКИ)

Нови подробности за стрелбата по дома на Риана: Стреляно е с полуавтоматична пушка AR-15 (СНИМКИ)
Над шест часа оперираха Малена Замфирова

Над шест часа оперираха Малена Замфирова
Исмаилов: Недопустимо е 60% от служителите на Български пощи да са на минимална заплата

Исмаилов: Недопустимо е 60% от служителите на Български пощи да са на минимална заплата
Иранска ракета е свалена в Югоизточна Турция, Анкара с предупреждение към Техеран

Иранска ракета е свалена в Югоизточна Турция, Анкара с предупреждение към Техеран
Доналд Тръмп за скока в цените на петрола: Много малка цена, която трябва да платим

Доналд Тръмп за скока в цените на петрола: Много малка цена, която трябва да платим
Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него
Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град
„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

К огато някъде по света се появи недостиг, той се отразява навсякъде, тъй като пазарът е свързан. Това заяви председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в „Интервюто на NOVA”.

Бенчев определи ситуацията като „абсолютно невиждана”. По думите му поскъпването на горивата е най-осезаемо при самолетното гориво, чиято цена е нараснала с около 200% в сравнение с началото на конфликта в Близкия изток.

Иран отправи ултиматум към ислямските страни и света

„В момента е много търсен продукт заради използването на голям брой самолети в тази операция. Освен това при рафинирането на нефт именно този продукт се получава в най-малки количества”, обясни той.

Според Бенчев в момента по света се взимат по-скоро палиативни решения. Той предупреди, че ако конфликтът продължи още 10-15 дни, цената на петрола може да достигне между 120 и 150 долара за барел.

По думите му дори конфликтът да приключи днес, ще бъде необходимо време, за да се възстановят бомбардираните инсталации и засегнатата инфраструктура в региона.

„Ще са нужни между месец и месец и половина - два, за да се върнат нещата към предишното си състояние, както по отношение на производството, така и на логистиката”, каза той.

Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

Бенчев коментира и ситуацията в България, по-специално работата на рафинерията в Бургас. По думите му тя разполага с осигурени доставки до средата на април.

„Има налични количества, които позволяват работа дори през първите седмици на април”, уточни той.

Председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация увери, че горивата в България няма да свършат. „Какви ще бъдат цените оттук нататък е много трудно да се прогнозира”, добави Бенчев.

МАЕ призова за освобождаване на петролни запаси

Според него докато няма яснота как се развива ситуацията в Близкия изток, световните пазари трябва да са подготвени за различни сценарии. Той изрази надежда цените на горивата да не достигнат нивата от 2022 г., наблюдавани по време на кризата около Украйна.

Източник: NOVA    
Горива Цени на горива Петрол Конфликт в Близкия изток
Последвайте ни
Над шест часа оперираха Малена Замфирова

Над шест часа оперираха Малена Замфирова

Путин за войната с Иран: Да се възползваме от ситуацията

Путин за войната с Иран: Да се възползваме от ситуацията

Три дрона са засечени над летището в София снощи

Три дрона са засечени над летището в София снощи

МАЕ призова за освобождаване на петролни запаси

МАЕ призова за освобождаване на петролни запаси

Предлагат великденска добавка за всички пенсионери

Предлагат великденска добавка за всички пенсионери

pariteni.bg
10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 22 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 23 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лейди Гага с вълнуваща новина за сватбата си две години след годежа с Майкъл Полански

Лейди Гага с вълнуваща новина за сватбата си две години след годежа с Майкъл Полански

Любопитно Преди 4 часа

След месеци на пътувания и спекулации, поп иконата най-накрая разкри, че венчавката с бизнесмена Майкъл Полански наближава. Двойката планира церемонията „скоро“, докато звездата вече подготвя документите за защитата на своето състояние

Зам.-директорът на НКЖИ Нели Андреева подаде оставка

Зам.-директорът на НКЖИ Нели Андреева подаде оставка

България Преди 4 часа

Нели Андреева обясни, че се разделя с компанията след 20 години в сектора заради съмнителни назначения

София купува 75 тролейбуса и 50 електробуса

София купува 75 тролейбуса и 50 електробуса

България Преди 4 часа

Чаушев подчерта, че това е комплексно предложение и не се работи на парче

Рап звезда почина едва на 37 години

Рап звезда почина едва на 37 години

Свят Преди 5 часа

,

Соня Йончева събира световния оперен и музикален елит на „Гала в София“

Любопитно Преди 5 часа

Оперната прима ще зарадва българската публика с два грандиозни спектакъла на сцена на площад „Св. Александър Невски” на 25 и 27 август в София

Снимката е илюстративна

Обвиняват Израел в удар с разяждащ плътта бял фосфор

Свят Преди 5 часа

Докато Human Rights Watch представя доказателства за използването на разяждащ плътта бял фосфор в населени райони, Израел предприе 26 вълни от бомбардировки над Бейрут, а ливанското правителство направи безпрецедентен ход и обяви дейността на „Хизбула“ за незаконна

Топ 4 златни правила, за да не усетите смяната на времето

Топ 4 златни правила, за да не усетите смяната на времето

Любопитно Преди 5 часа

България ще превърти часовниците си към лятно часово време на 29 март. Загубата дори на един час сън може да причини умора, проблеми с концентрацията и усещане за „джетлаг“

.

Любовта няма възраст: Сексът остава в сърцето на романтиката и след 60

Любопитно Преди 5 часа

Ново изследване разбива митовете за остаряването, разкривайки, че за зрелите хора интимността е ключовият елемент, който отличава истинската връзка от обикновеното приятелство

САЩ започнаха евакуация на персонал в Турция

САЩ започнаха евакуация на персонал в Турция

Свят Преди 5 часа

Американското консулство в Адана е спряло всички свои консулски услуги

Терзиев назначи Ирина Дакова за зам.-кмет по „Култура и туризъм“

Терзиев назначи Ирина Дакова за зам.-кмет по „Култура и туризъм“

България Преди 6 часа

Ирина Дакова познава добре културния сектор на София

Иран обвини европейските страни

Иран обвини европейските страни

Свят Преди 6 часа

Tе одобриха действията на САЩ на срещата на Съвета за сигурност на ООН

.

Иран: Машина за наблюдение, от която никой не може да избяга

Свят Преди 6 часа

Режимът в Иран е изградил машина за наблюдение, от която никой не може да избяга. За това свидетелства човек, който е бил част от тази машина

Цените на горивата у нас тръгнаха нагоре, големият скок се очаква след две седмици

Цените на горивата у нас тръгнаха нагоре, големият скок се очаква след две седмици

България Преди 6 часа

Докато петролът гони нива от 120 долара, експерти предупреждават: България има малко над 10 дни „буфер“, преди новите доставки на скъп нефт да ударят колонките

Има ли удари по иранската атомна електроцентрала в Бушер?

Има ли удари по иранската атомна електроцентрала в Бушер?

Свят Преди 6 часа

Строителството на допълнителни блокове в Бушер е било преустановено

Иранския женски национален отбор по футбол

„Спасете нашите момичета!“ Ирански футболистки под заплаха след мълчанието си

Свят Преди 6 часа

<p>Кой беше Дечо? &quot;Най-благият човек, когото съм срещала&quot;</p>

Майката на Николай Златков за Дечо: Най-благият човек, когото съм срещала

България Преди 6 часа

Майката на Николай разказва и за специален разговор между нея и сина ѝ за Дечо

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Рапърът Дот Ротън почина на 37 години

Edna.bg

Соня Йончева събира световния оперен и музикален елит на „Гала в София“

Edna.bg

Душан Косич: Съдиите ми казаха, че това е 100-процентова дузпа

Gong.bg

Хулио Веласкес: Това е една от най-важните победи през сезона

Gong.bg

Сметките за ток: Някои от фактурите за февруари са по-високи и от януарските

Nova.bg

Три дрона са засечени над летището в София в неделя вечер

Nova.bg